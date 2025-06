Maladie d'Alzheimer : des anti-diabétiques réduisent le risque

L'ESSENTIEL Les sémaglutides sont des médicaments utilisés pour soigner le diabète de type 2.

Ils permettent de réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer.

Ses effets sont particulièrement bénéfiques chez les personnes atteintes de maladie cardiovasculaires, cérébrovasculaires ou rénales chroniques.

L’Ozempic s'est récemment fait connaître pour ses effets sur la perte de poids. Mais à l’origine, ce médicament est prescrit aux personnes atteintes de diabète. Appelé sémaglutide, il appartient à la famille des "analogues du GLP-1" (AGLP-1). Des recherches récentes démontrent que ces traitements pourraient avoir des effets bénéfiques sur le risque de maladie d’Alzheimer.

Diabète de type 2 : les effets protecteurs des médicaments face à la maladie d'Alzheimer

Les auteurs de ces travaux sont des chercheurs de l’université de Floride. Depuis le début de l’année, ils ont publié deux articles dans des revues scientifiques sur les effets des AGLP-1 sur le risque de maladie d’Alzheimer. La première recherche a été publiée en avril dans JAMA Neurology. Les scientifiques ont voulu évaluer le risque de démence et de maladie d’Alzheimer chez des patients atteints de diabète de type 2 et traités avec AGL-1RA et ou AGL-2, deux types d’anti-diabétiques. Ils ont analysé les données d’autres patients soignés avec des antidiabétiques différents. "Les données ont montré une association statistiquement significative entre un risque moindre de maladie d'Alzheimer et l'utilisation d'AGL-1RA et d'AGL-2 par rapport à d'autres médicaments hypoglycémiants, concluent-ils. Les résultats indiquent que les deux médicaments pourraient avoir des effets neuroprotecteurs chez les personnes non diabétiques et contribuer à ralentir le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer."

Sémaglutides et risque d'Alzheimer : des effets différents selon la pathologie

En mai, les chercheurs de l’université de Floride ont mené une seconde étude pour comprendre si les effets protecteurs de ces médicaments étaient identiques dans tous les groupes de patients. "Les agonistes des récepteurs du peptide-1 apparenté au glucagon (AGLP-1) étaient associés à une diminution du risque de maladie d'Alzheimer et de démences apparentées (MAA)", ont observé les auteurs dans leurs conclusions parues dans Alzheimer's and Dementia. Ils ont constaté que ces effets protecteurs variaient selon le type de pathologies dont étaient atteints les participants. Ces bénéfices des sémaglutides étaient plus marqués chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de maladies cérébrovasculaires ou de maladies rénales chroniques. D'autres travaux seront nécessaires pour confirmer ces résultats sur de plus grands groupes de patients.