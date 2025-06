Si vous aimez la réglisse, attention à ne pas en abuser !

L'ESSENTIEL Des symptômes d’hypokaliémie et d’hypertension, pouvant entraîner des complications cardiovasculaires, peuvent survenir en cas de consommation élevée et répétée de boissons et d’aliments contenant de la réglisse.

Les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants, ainsi que les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, de problèmes rénaux ou hépatiques sont les personnes les plus sensibles.

Pour éviter tout problème de santé, l’Anses conseille d’informer les consommateurs de la présence de réglisse par une mention sur l’étiquette des aliments dès lors qu’ils en contiennent même en petite quantité.

Présent dans certains compléments alimentaires, la réglisse, notamment sa racine, est connu pour ses propriétés digestives. Il est aussi utilisé comme additif pour aromatiser des boissons et des aliments. Dans ces produits, on retrouve principalement l’un de ses constituants, l'acide glycyrrhizique, ainsi que son sel d’ammonium, qui sont autorisés au niveau européen comme arômes alimentaires (E958). "Une directive européenne impose leur identification lorsque leur concentration dépasse un certain seuil dans les aliments et les boissons. L’étiquetage doit alors mentionner en fonction de la teneur 'contient de la réglisse / les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive'", indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Hypokaliémie, hypertension : plus de risques en cas de surconsommation de réglisse

Après avoir reçu plusieurs signalements d’effets indésirables, parfois sévères, l’autorité sanitaire a décidé d’évaluer les risques liés à la consommation de produits contenant de la réglisse. L’étude d’une centaine de cas, rapportés dans le cadre de la Nutrivigilance et par les centres antipoison et recensés dans la littérature scientifique, a montré que la consommation élevée et répétée de boissons et d’aliments contenant de la réglisse pouvait entraîner une hypokaliémie (diminution du potassium dans le sang) et une hypertension artérielle, augmentant ainsi le risque cardiovasculaire.

"Par ailleurs, des risques d’interaction sont décrits avec plusieurs classes de médicaments comme les diurétiques hypokaliémiants, les laxatifs stimulants, les glucocorticoïdes, les digitaliques (digoxine), les antihypertenseurs et les médicaments susceptibles d’engendrer des 'torsades de pointes', qui sont des troubles du rythme cardiaque", peut-on lire dans le communiqué de l’Anses. Elle a ajouté que les personnes les plus à risque sont celles souffrant de problèmes cardiovasculaires (notamment d’hypertension), de problèmes rénaux ou hépatiques, les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants.

Mieux informer les consommateurs sur les risques

En outre, l’Anses a constaté qu’environ 60 % des adultes et plus de 40 % des enfants consommant de la réglisse dépassaient le repère toxicologique établi par l’autorité sanitaire dans le cadre de cette expertise. Face à ces chiffres inquiétants, elle recommande d’indiquer sur l’étiquette des aliments la présence, même en faible quantité, de réglisse ou de son principal constituant actif, l’acide glycyrrhizique.

L’agence déconseille aussi aux consommateurs d’accumuler la consommation de réglisse (boissons de type pastis alcoolisées ou non, sirops, confiseries, tisanes ou compléments alimentaires). En cas de pathologies cardiovasculaires, notamment d’hypertension, ou rénales, d’insuffisance hépatique ou d’hypokaliémie, de grossesse ou d’allaitement, il leur est préconisé de signaler aux professionnels de santé toute consommation de réglisse. Cela doit également être fait s’ils ont un doute sur une éventuelles interactions médicamenteuses.