Glyphosate : l'étude qui renforce les craintes sur un risque de cancer

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mené la plus vaste étude animale sur le glyphosate, avec plus d'un millier de rats.

Ils ont étudié les effets de l'herbicide sur le risque de cancer.

À des doses autorisées dans l'Union européenne, le produit a entraîné une augmentation significative du nombre de tumeurs.

Ce sont les herbicides les plus utilisés dans le monde. Les produits à base de glyphosate sont classés parmi les cancérogènes probables par l’Organisation mondiale de la Santé. Dans Environmental Health, des scientifiques publient les résultats d’une étude de grande ampleur sur le risque de cancer associé à ces substances. Cette équipe, composée de chercheurs italiens, britanniques et américains de l’Institut Ramazzini, a utilisé plus d’un millier de rats de laboratoire : ils ont observé les effets d’une exposition à des doses considérées comme "sûres" par la réglementation européenne.

Glyphosate : des tumeurs observées dans différents organes des rats de laboratoire

"Le glyphosate et deux HBG, le Roundup Bioflow utilisé dans l'Union européenne (UE) et le RangerPro utilisé aux États-Unis, ont été administrés à des rats Sprague-Dawley (SD) mâles et femelles, du 6e jour de gestation (exposition maternelle) jusqu'à l'âge de 104 semaines", indiquent les auteurs. Le produit a été placé dans de l’eau potable à trois doses différentes : la dose journalière d’exposition dite acceptable pour les humains, une dose intermédiaire et celle considérée comme sans effets pour les animaux de laboratoire. "Dans les trois groupes de traitement, une augmentation statistiquement significative de l'incidence des tumeurs bénignes et malignes, liée à la dose, a été observée sur plusieurs sites anatomiques, par rapport aux témoins historiques et concomitants, constatent les auteurs. Ces tumeurs sont apparues dans les tissus hémolymphoréticulaires (leucémie), la peau, le foie, la thyroïde, le système nerveux, les ovaires, les glandes mammaires, les glandes surrénales, les reins, la vessie, les os, le pancréas endocrinien, l'utérus et la rate (hémangiosarcome)". Les scientifiques ont également constaté des décès précoces en lien avec les tumeurs. Dans le groupe de rats traités, la moitié des décès liés à une leucémie sont survenus alors que les animaux avaient moins d’un an.

Risque de cancer : les ONG appellent à une réévaluation de l’autorisation du glyphosate

"Ces résultats fournissent des preuves solides étayant la conclusion du Centre International de Recherche sur le Cancer selon laquelle il existe ‘des preuves suffisantes de cancérogénicité [du glyphosate] chez les animaux de laboratoire’, concluent-ils. De plus, nos données concordent avec les données épidémiologiques sur la cancérogénicité du glyphosate et des herbicides basés sur le glyphosate."

Si les résultats ne permettent pas de conclure à des effets similaires sur les êtres humains, des ONG appellent les autorités à réévaluer le glyphosate et ses dérivés. "Ces nouvelles preuves doivent déclencher une réévaluation urgente de l’autorisation du glyphosate et de l’intégrité de l’ensemble du processus réglementaire européen des pesticides", estime le Dr Angeliki Lysimachou, responsable scientifique et politique de Pesticide Action Network Europe, dans un communiqué. L’ONG Génération Ecologie appelle à une interdiction immédiate et définitive. "La France doit clairement demander à la Commission européenne de remettre en cause l’autorisation de ce poison et elle doit interdire tous les produits pesticides à base de glyphosate sur son sol", alerte-t-elle dans un communiqué.