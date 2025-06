Une simple touillette pourra détecter les «drogues du violeur» dans les boissons

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé une touillette innovante capable de détecter en 30 secondes les "drogues du violeur" comme le GHB et la kétamine dans les boissons.

Conçue pour être utilisée directement dans les bars et festivals, elle fonctionne grâce à un embout chimique qui change de couleur au contact des drogues.

L’outil entre aujourd’hui en phase de test réel. Et les chercheurs préparent le lancement commercial via une start-up.

Discrète, abordable et potentiellement révolutionnaire, Spikeless est une touillette capable de détecter en moins de 30 secondes les "drogues du violeur" les plus couramment utilisées pour piéger les boissons, comme le GHB et la kétamine. Conçu par une équipe de l’Université de Colombie-Britannique (UBC), au Canada, ce bâtonnet pourrait bien devenir un outil clé dans la prévention des agressions sexuelles par soumission chimique, devenue un sujet majeur depuis le procès des viols de Mazan.

Une technologie discrète pour détecter les "drogues du violeur"

Le principe est simple : "une touillette d'apparence ordinaire", munie d'un embout en bioplastique enduit de produits chimiques, réagit au contact de drogues en changeant de couleur. "Notre dispositif est plus discret que les alternatives existantes et ne contamine pas la boisson", souligne Samin Yousefi, étudiant en génie chimique et co-inventeur du dispositif, dans un communiqué de l'UBC. Contrairement aux tests sous forme de verres, de vernis ou de sous-verres, Spikeless peut s’intégrer très naturellement à l’acte de consommation d'alcool.

Cette invention pourrait changer la donne à l’heure où le GHB et la kétamine, inodores et sans goût, sont quasi impossibles à détecter sans outil adapté. Le phénomène des "drogues du violeur" est tristement répandu : une étude de 2024 estime que 10 % des femmes et personnes LGBTQ+ et 4 % des hommes hétérosexuels ont déjà été victimes de "drink spiking" au cours de leur vie.

Bientôt une norme dans tous les bars et festivals ?

Là où Spikeless innove aussi, c’est dans sa philosophie. "Dans le secteur de la lutte contre la violence, il y a beaucoup de sentiments très forts à l'égard des personnes qui sont la cible de violences et à qui on dit que la responsabilité de leur sécurité repose sur elles", déplore Sasha Santos, experte en santé publique et conseillère du projet. Elle souhaite que ce fardeau cesse de peser sur les épaules des potentielles victimes.

L’objectif est clair : que Spikeless devienne une norme dans tous les bars et festivals. "Chaque boisson quittant le bar sera munie d'un bâtonnet. Chaque boisson sera testée et chaque boisson sera sûre", espère Santos. Spikeless, conçu initialement en 2011 par le professeur Johan Foster et son frère, entre aujourd’hui en phase de test réel. Et les chercheurs préparent le lancement commercial via une start-up.