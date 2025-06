Pourquoi ai-je l'impression que tout le monde me critique ?

L'ESSENTIEL Le sentiment d'être critiqué est souvent plus intense que la réalité.

Des moqueries ou des remarques blessantes durant l'enfance peuvent laisser des traces.

Renforcer l'estime de soi en célébrant ses réussites est fondamental pour prendre du recul face au jugement des autres.

La peur d’être critiqué est un sentiment universel, que ce soit au travail, en famille ou avec ses amis. S’il n’est pas rare de penser que les autres jugent nos actions ou nos choix, ce ressenti est souvent plus intense que la réalité.

Pourquoi avons-nous cette sensation d’être critiqué ?

Ce sont des facteurs à la fois psychologiques et sociaux qui sont à l’origine de cette sensation. L’éducation, les expériences passées, les moqueries ou les remarques blessantes peuvent laisser des traces à un âge sensible et persister à l’âge adulte.

Une confiance en soi fragile, qui a tendance à interpréter les attitudes des autres comme négatives, peut aussi aggraver cette sensation. Il peut être plus difficile d’interpréter les mots ou les expressions des autres quand on doute de soi.

Quelle influence sur notre vie ?

Loin d’être anodine, cette sensation d’être jugé peut pousser à éviter certaines situations, à s’isoler ou même à adopter des comportements de défense comme l’agressivité ou la fuite. Si on se met à penser, par exemple, que les collègues parlent dans notre dos, cela peut éloigner du groupe et finalement nuire à l’intégration et au moral.

La peur de la critique peut aussi nous empêcher d’oser, de partager nos idées ou de prendre des initiatives. Elle peut empêcher de participer à des projets par crainte du regard des autres, ce qui peut limiter, à long terme, l’épanouissement personnel et professionnel.

Transformer cette peur en force constructive

Heureusement, il est possible de sortir de cette spirale en adoptant une approche constructive à travers la communication. Parler ouvertement de ses ressentis avec des personnes de confiance aide souvent à relativiser et à se rendre compte que la plupart du temps, la critique supposée n’existe que dans notre esprit.

Bien sûr, renforcer l’estime de soi est également fondamental, à travers l’autocompassion, l’auto-encouragement et la célébration des petites réussites pour prendre du recul face au jugement des autres. Enfin, il est important de se rappeler que chacun est principalement centré sur ses propres préoccupations et que les critiques sont souvent moins fréquentes et moins graves qu’on ne l’imagine.

En savoir plus : "Imparfaits, libres et heureux : pratiques de l’estime de soi" de Christophe André.