MICI : et si cette plante à fleurs pouvait prévenir et traiter les troubles gastro-intestinaux ?

L'ESSENTIEL L’administration de doses d'un extrait d’arbousier contre la rectocolite ulcéreuse, induite par l'acide acétique, à des rats prévient les modifications de la muqueuse du côlon.

En outre, elle entraîne moins de lésions coliques qu'en l'absence de prétraitement.

Le prétraitement provoque aussi une diminution de l'expression de diverses protéines favorisant le stress oxydatif et l'inflammation.

Faisant parti de la famille des Ericacées, l’arbousier ou arbre aux fraises (Arbutus unedo) est un petit arbre originaire des régions tempérées, comme la méditerranée. Reconnaissable à son écorce brune, des fleurs blanches parfois rosées en clochettes et des fruits rouges comestibles, cette plante a déjà été utilisée contre l'hypertension, mais également pour ses propriétés astringentes, antiseptiques et diurétiques. Dans une nouvelle étude, publiée Journal of the Science of Food and Agriculture, des scientifiques de l’université de Jendouba (Tunisie) ont voulu tester le potentiel de l’arbousier contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), qui regroupent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Pour rappel, elles se caractérisent par l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif, due à une dérégulation du système immunitaire.

Rectocolite hémorragique : moins de lésions coliques grâce à l’extrait d’arbousier

Afin de mener à bien les recherches, l’équipe a réalisé des expériences sur des rats. Les animaux ont été répartis en six groupes. Pendant sept jours, ils ont reçu différentes doses (75, 150 et 300 mg) de l'extrait aqueux de décoction de fruits d'Arbutus unedo avant de les exposer à un produit chimique, appelée acide acétique, induisant la rectocolite hémorragique. "Tous les rats ont été soumis à un jeûne d'une nuit, suivi de l'induction d'une rectocolite hémorragique par perfusion rectale d'acide acétique à une concentration de 3 % (v/v), administrée à un volume de 5 ml kg-1 p.c. pendant 30 s. Le côlon a été réséqué et soumis à un examen macroscopique pour évaluer les zones ulcérées et l'indice d'ulcère."

Les résultats de l'essai in vivo ont révélé que le prétraitement à l’arbousier atténuait les modifications de la muqueuse du côlon et réduisait de manière significative les lésions de la muqueuse colique causées par l’acide acétique. L’extrait de cette plante a également diminué l'état oxydatif provoqué par l’acide acétique dans la muqueuse colique, "comme l'indiquent les niveaux élevés de malondialdéhyde et la réduction des antioxydants enzymatiques tels que la superoxyde dismutase, la catalase et la glutathion peroxydase, ainsi que des antioxydants non enzymatiques tels que les groupes thiols."

Troubles gastro-intestinaux : étudier l’arbousier en profondeur

"En outre, le prétraitement a contrôlé la dysrégulation de tous les médiateurs intracellulaires et a diminué de manière significative les indicateurs inflammatoires tels que la protéine C-réactive et les niveaux de phosphatase alcaline, alors que l'intoxication à l’acide acétique a augmenté les niveaux de fer et de calcium dans le plasma", peut-on lire dans les travaux. Selon les auteurs, leurs données suggèrent qu'Arbutus unedo devrait être étudié plus en profondeur dans les approches préventives et thérapeutiques des troubles gastro-intestinaux.