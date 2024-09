MICI : une carence en manganèse peut exacerber les lésions et l'inflammation des intestins

L'ESSENTIEL Le manganèse est un micronutriment "dont la consommation alimentaire a diminué de plus de 40 % au cours des 15 dernières années dans les pays développés."

Selon une étude, une carence en manganèse pourrait être responsable de l'affaiblissement de la barrière épithéliale des intestins.

Ces faibles niveaux de manganèse entraîneraient ou aggraveraient les maladies inflammatoires de l'intestin (MICI), telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.

Le manganèse est essentiel pour de nombreuses fonctions physiologiques, notamment les réponses immunitaires, la formation des os et le métabolisme des glucides. Ce micronutriment, présent dans l'organisme, dans les aliments et dans d'autres minéraux, est abondant dans les aliments d'origine végétale, tels que les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux et les légumes. Cependant, les régimes alimentaires actuels à base d’aliments d’origine animale (viande, poisson, œufs, produits laitiers) manquent de quantités suffisantes de manganèse. Certaines personnes, en particulier celles présentant un variant génétique de SLC39A8, ou ZIP8, peuvent donc souffrir d’une carence en manganèse.

De faibles niveaux de manganèses causeraient l'affaiblissement de la barrière épithéliale des intestins

"Les mécanismes par lesquels SLC39A8 contrôle l'homéostasie du manganèse et l'intégrité épithéliale restent insaisissables", ont signalé des scientifiques de l'université du Michigan (États-Unis). C’est pourquoi dans une récente étude, ils ont examiné le rôle du transporteur de manganèse SLC39A8 dans le maintien de niveaux de ce micronutriment et de la santé intestinale. Pour rappel, le SLC39A8 est essentiel, car il déclenche l'absorption de zinc, de fer, de manganèse et de cadmium par les cellules.

Afin de mener à bien les recherches, publiées dans la revue Nature Communications, les chercheurs ont créé des souris présentant un variant génétique de SLC39A8 spécifiques aux cellules épithéliales intestinales (Slc39a8-IEC KO), qui ont des niveaux de manganèse nettement réduits dans le sang et la plupart des organes. Les résultats montrent une altération de l'absorption intestinale du manganèse chez les rongeurs. Ainsi, les auteurs en concluent qu’une carence en manganèse pourrait être responsable de l'affaiblissement de la barrière épithéliale des intestins, ce qui entraînerait ou aggraverait les maladies inflammatoires de l'intestin (MICI), telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.

MICI : de nouvelles possibilités thérapeutiques pour les patients ayant une carence en manganèse

"Une analyse transcriptomique impartiale identifie la céramidase alcaline 1 (ACER1), une enzyme clé dans le métabolisme des sphingolipides, comme une cible thérapeutique potentielle pour les MICI liées à un déséquilibre en manganèse, dont la consommation alimentaire a diminué de plus de 40 % au cours des 15 dernières années dans les pays développés", peut-on lire dans les conclusions des travaux.