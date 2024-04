MICI : cette boisson naturelle peut améliorer les symptômes

L'ESSENTIEL Le jus de chou rouge a un impact sur la composition du microbiote en augmentant les bonnes bactéries.

Les chercheurs ont observé, sur des souris, une réduction de l’inflammation du côlon, une amélioration de la fonction de la barrière intestinale, moins de lésions intestinales.

Ainsi, grâce au jus de chou rouge, les personnes atteintes de MICI pourraient avoir moins de symptômes.

Plus de 200.000 personnes sont concernées en France par les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), qui regroupent la maladie de Crohn (MC - maladie inflammatoire chronique du tube digestif) et la rectocolite hémorragique (RCH - qui est une inflammation chronique de la muqueuse intestinale, du rectum et du côlon), selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

MICI : "après deux ans d'utilisation, le traitement finit par ne plus être efficace chez la moitié des patients"

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue International Journal of Molecular Sciences, des chercheurs de l'Université du Missouri, aux États-Unis, ont peut-être trouvé un remède naturel : le jus de chou rouge. Et cela pourrait être une bonne nouvelle pour tous les patients atteints de MICI car, actuellement, il n’existe pas de traitement curatif pour ces maladies.

Des biothérapies sont généralement prescrites pour stopper les crises, réguler l’immunité et réduire l’inflammation à long terme. Mais, selon l’Inserm, "la moitié des patients répondent bien aux biothérapies à leur démarrage. Mais le traitement finit par ne plus être efficace chez la moitié d’entre eux, le plus souvent après deux ans d’utilisation.” Ce qui peut avoir des conséquences importantes car, pour environ 15 % des patients, les crises sont sévères et peuvent entraîner une hospitalisation et un arrêt de l’alimentation.

Plus de bonnes bactéries dans le microbiote intestinal grâce au jus de chou rouge

Lors de leur étude, les chercheurs ont testé le jus de chou rouge sur des souris. Ils ont découvert que sa consommation pouvait avoir un impact sur le microbiote intestinal et soulager l’inflammation. "Le jus de chou rouge modifie la composition du microbiote intestinal en augmentant les bonnes bactéries, ce qui entraîne une production accrue d'acides gras à chaîne courte et d'autres métabolites dérivés de bactéries atténuant l'inflammation, indique Santayana Rachagani, l’une des auteures, dans un communiqué. Ces changements dans le microbiote intestinal sont associés à une amélioration de la fonction de la barrière intestinale (qui filtre les nutriments, les pathogènes, etc.), à une meilleure réparation du côlon et à des effets antioxydants, atténuant ainsi les lésions intestinales et l'inflammation du côlon."

Dans le détail, en augmentant les taux de bonnes bactéries, cette boisson déclenchait un récepteur anti-inflammatoire dans le côlon des souris. De plus, le jus de chou rouge stimulerait également les cellules T régulatrices, qui favorisent un équilibre immunitaire anti-inflammatoire et réduit l’inflammation du côlon. Tout cela pourrait donc diminuer les symptômes des personnes atteintes de MICI. "La capacité [du jus de chou rouge] à moduler le microbiote intestinal, à activer les voies anti-inflammatoires et à améliorer la régulation immunitaire souligne son potentiel en tant qu'agent thérapeutique précieux pour les MICI et les troubles inflammatoires associés", conclut Santayana Rachagani.