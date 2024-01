MICI : faut-il instaurer un «régime préventif» pour tous les bébés ?

L'ESSENTIEL Une alimentation très riche en poissons et en légumes, avec un minimum de viandes et de sucres. Tel serait, pour l’estomac des nourrissons, le meilleur régime alimentaire pour prévenir le risque de maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) à l’âge adulte, selon une étude.

Les régimes alimentaires de moyenne et de haute qualité à l'âge de 1 an sont associés à un risque global inférieur de 25 % de MICI par rapport à un régime peu sain. Manger beaucoup de poisson à l’âge de 3 ans réduirait par exemple de 54 % le risque de colite ulcéreuse.

A l’inverse, la consommation de boissons sucrées ferait bondir le risque de MICI de 42 %. Les chercheurs n’ont en revanche pas trouvé de lien si évident entre l’apparition d’une MICI et la viande, les produits laitiers ou encore les aliments riches en sucre et en matières grasses, supposés moins bons pour la santé.

Une alimentation très riche en poissons et en légumes, avec un minimum de viandes et de sucres : d’après une vaste étude publiée dans la revue Gut, tel serait, pour l’estomac des nourrissons, le meilleur régime alimentaire pour prévenir le risque de maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) à l’âge adulte, qui concernerait plus de 200.000 personnes en France.

Le rôle de qualité de l’alimentation chez les nourrissons

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’Université de Gothenburg, en Suède, ont examiné les données de deux études baptisées All Babies in Southeast Sweden (ABIS) et Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). La première portait sur 21.700 enfants nés en Suède entre 1997 et 1999, la seconde sur 114.500 enfants, 95.200 mères et 75.200 pères recrutés dans toute la Norvège entre 1999 et 2008.

Les parents ont été interrogés sur le régime alimentaire de leurs enfants lorsqu'ils étaient âgés de 12 à 18 mois et de 30 à 36 mois : quelle consommation de viande, de poisson, de fruits, de légumes, de produits laitiers, de bonbons, de collations et de boissons sucrées ? La qualité de l'alimentation a été ensuite évaluée selon l’échelle du Healthy Eating Index (HEI), un indice d'alimentation saine et variée. Sans surprise, un apport plus élevé en légumes, en fruits et en poissons, et plus faible en viandes, en bonbons, en collations et en boissons s'est traduit par un score HEI supérieur. L’âge de l’enfant au moment du sevrage de l’allaitement, l’utilisation d’antibiotiques et la consommation de préparations pour nourrissons étaient également pris en compte.

La santé des enfants a été surveillée pendant une moyenne de 15 (MoBa) et 21 ans (ABIS) à partir de l’âge de 1 ans jusqu'au 31 décembre 2020-21. Au cours de cette période, 307 enfants ont reçu un diagnostic de MICI, dont 131 avec la maladie de Crohn, 97 avec une colite ulcéreuse et 79 avec une MICI non répertoriée. Ils étaient âgés en moyenne de 12 ans (MoBa) et de 17 ans (ABIS) au moment du diagnostic.

Le poisson et les légumes associés à moins de maladies inflammatoires des intestins

Après ajustement avec d’autres facteurs potentiels (antécédents parentaux, éducation...), il est apparu que les régimes alimentaires "de moyenne et de haute qualité à l'âge de 1 an, en particulier riches en poissons et en légumes, étaient associés à un risque global inférieur de 25 % de MICI" par rapport à un régime peu sain, peut-on lire dans un communiqué. Manger beaucoup de poisson à l’âge de 3 ans réduirait par exemple de 54 % le risque de colite ulcéreuse.

A l’inverse, la consommation de boissons sucrées ferait bondir le risque de MICI de 42 %. Les chercheurs n’ont en revanche pas trouvé de lien si évident entre l’apparition d’une MICI et la viande, les produits laitiers ou encore les aliments riches en sucre et en matières grasses, supposés moins bons pour la santé.

"Cette étude confirme l'hypothèse selon laquelle le régime alimentaire en début de vie, sans doute influencé par des changements dans le microbiome intestinal, peut affecter le risque de développer une MICI", concluent les auteurs, selon lesquels il est temps de recommander un "régime préventif" aux nourrissons.