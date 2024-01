MICI : le stress chronique nuit à vos intestins !

L'ESSENTIEL Cette étude montre qu'une bactérie présente dans l'intestin de souris stressées interfère avec les cellules qui protègent contre les agents pathogènes.

Selon les chercheurs :"Le cerveau et l'intestin sont étroitement liés et réagissent à divers stimuli."

En modifiant la composition du microbiome, le stress peut provoquer des troubles gastro-intestinaux voire des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI).

Des chercheurs ont découvert un axe métabolique cerveau-intestin réagissant au stress, qui nuit à la régénération des “bonnes” cellules intestinales, celles supposées protéger l’intestin.

La communication cerveau-intestin induite par le stress est impliquée dans la pathogenèse et la récidive des troubles intestinaux. Des chercheurs en neuro-gastroentérologie ont mené une étude approfondie pour comprendre comment le stress chronique affecte l'intestin. Selon cette étude, la relation entre le stress chronique et les troubles gastro-intestinaux est complexe et mal comprise.

L’impact du stress sur l'intestin

Ces cellules, normalement responsables de la formation de cellules protectrices dans l'intestin, ont montré un fonctionnement altéré chez les souris exposées à un stress prolongé. Plus précisément, le métabolisme des cellules souches intestinales qui se transforment normalement en cellules protectrices pour l'intestin fonctionnait mal. Cela a conduit à une réduction des niveaux de ces cellules protectrices chez les souris stressées, par rapport aux souris non stressées.

Quel est le rôle du microbiome intestinal ?

Les chercheurs ont également exploré le rôle du microbiome intestinal dans la relation entre le stress chronique et les troubles gastro-intestinaux. Des études antérieures ont montré que le stress peut remodeler le microbiome (la communauté de bactéries qui vivent dans l'intestin) en activant le système nerveux sympathique. Mais, cette étude va plus loin en identifiant une substance chimique spécifique, appelée indole-3-acétate, produite par certaines bactéries intestinales lorsqu’il y a un épisode de stress. Cette substance a été trouvée pour interférer avec le développement des cellules protectrices dans l'intestin, contribuant ainsi à la détérioration de la fonction intestinale.

Une cause de développement des maladies gastro-intestinales

Cette étude apporte une lumière supplémentaire sur le rôle du stress chronique dans le développement des maladies gastro-intestinales telles que le syndrome de l'intestin irritable et les maladies inflammatoires de l'intestin. En comprenant les mécanismes cachés par lesquels le stress affecte l'intestin, il devient possible de développer de nouvelles stratégies de traitement ciblant ces mécanismes. Par exemple, la modulation du microbiome intestinal pourrait être une perspective intéressante pour le développement de nouvelles thérapies. Les chercheurs de cette étude espèrent que ces résultats contribueront à améliorer la prise en charge des maladies intestinales liées au stress qui affectent des millions de personnes dans le monde.