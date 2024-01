MICI : la malnutrition est souvent dépistée chez des patients traités

L'ESSENTIEL L’outil pour déceler une malnutrition comprend trois questions sur le poids et l’appétit. Le dépistage prenait deux à trois minutes par personne, selon les chercheurs.

Dans l’étude, 33 adultes souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ont eu des résultats positifs à la malnutrition.

Les patients atteints de MICI et ayant été dépistés positif à la malnutrition étaient plus susceptibles d’avoir une maladie "active", des antécédents de tabagisme ou de prendre des corticostéroïdes ou des aminosalicylates.

"La malnutrition est fréquente chez les adultes souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), à savoir la maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, et est associée à un risque accru de morbidité et de mortalité", ont déclaré des chercheurs de l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill (États-Unis). Les recommandations indiquent que ces patients doivent être dépistés pour la malnutrition dans le cadre de soins multidisciplinaires et que ceux ayant des résultats positifs doivent bénéficier d'une consultation urgente avec un diététicien.

MICI : un outil de dépistage de la malnutrition qui comprend trois questions sur le poids et l’appétit

"Alors que les personnes atteintes de MICI représentent 2,2 millions de visites ambulatoires par an aux États-Unis, les estimations des patients à risque de malnutrition et les outils pour le dépistage de la malnutrition sont mal définis dans le cadre des soins ambulatoires", a signalé l’équipe. Ainsi, pour montrer que la présence et le soutien d’un diététicien sont nécessaires, les scientifiques ont réalisé une étude. Leur objectif ? Estimer la proportion et les caractéristiques des patients ambulatoires touchés par les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, qui ont été dépistés positifs pour la malnutrition.

Dans le cadre des travaux, parus dans la revue Gastro Hep Advances, les auteurs ont utilisé les données d'une clinique spécialisée dans les MICI, qui ont été recueillies du 7 juin au 19 juillet 2022. Au total, 237 adultes, souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et se présentant pour des soins cliniques, ont été inclus. Ces derniers ont été dépistés pour la malnutrition à l'aide d'un outil validé et fiable. Cet outil comprend trois questions : "Avez-vous récemment perdu du poids sans essayer ? Si oui, combien de poids avez-vous perdu ? Avez-vous mal mangé en raison d'une perte d'appétit ?" Lors du dépistage, d’autres facteurs, comme l'âge, le sexe, le type de consultations, la taille, le poids, l'indice de masse corporelle, le type de MICI, l’évolution, les antécédents chirurgicaux, la prise de médicaments, le tabagisme, sont pris en compte.

33 patients souffrant de MICI ont été dépistés positifs pour la malnutrition

Entre le 7 juin et le 19 juillet 2022, 33 (14 %) patients ont eu des résultats positifs à la malnutrition. Dans le détail, 15 % ont été dépistés positifs pour la maladie de Crohn et 12 % pour la rectocolite hémorragique. Selon les résultats, le dépistage prenait deux à trois minutes par personne. Les patients atteints de MICI et ayant été dépistés positif à la malnutrition, étaient plus susceptibles de se rendre à une nouvelle consultation, d'avoir un indice de masse corporelle normal, une maladie "active", des antécédents de tabagisme ou de prendre des corticostéroïdes ou des aminosalicylates (qui limitent la production de certains produits chimiques qui déclenchent l'inflammation).

"L’outil de dépistage pour la malnutrition, qui est composé de trois questions, pourrait être facilement mis en œuvre dans les soins cliniques de routine afin de fournir un soutien diététique le jour même aux patients à risque de malnutrition", a conclu l’équipe.