MICI : la prise d'antibiotiques triple le risque chez les enfants

L'ESSENTIEL Être exposé à des antibiotiques avant l'âge de 5 ans triple le risque de développer de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin chez les enfants.

Consommer plus de légumes protège contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de même que le fait d'avoir plus de deux frères ou sœurs ou d’être exposé aux animaux.

"Une hygiène excessive peut réduire les microbes dans l'environnement et interférer avec le développement d'un microbiote robuste", selon la diététicienne Nisha Thacker.

"Les cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (ou MICI) chez les enfants sont en augmentation dans le monde entier, et environ un cas de MICI sur 4 est maintenant diagnostiqué avant l'âge de 21 ans", a déclaré Nisha Thacker, diététicienne spécialisée dans les troubles gastro-intestinaux, lors du congrès Digestive Disease Week 2023. Dans une récente étude, elle a révélé que les enfants et les adolescents ont un risque accru de développer des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin s'ils ont été exposés à des antibiotiques. Pour parvenir à cette conclusion, elle a examiné 36 cohortes portant sur environ 6,4 millions d'enfants.

MICI : un risque plus élevé chez les enfants exposés à quatre traitements antibiotiques

D’après son analyse, le fait de prendre des antibiotiques avant l'âge de 5 ans était lié à un risque trois fois plus élevé de MICI chez les enfants. L'exposition à quatre traitements antibiotiques ou plus était associée à un risque 3,5 fois plus élevé. Les enfants sont aussi plus vulnérables à ces pathologies lorsque leur famille a un statut socio-économique plus élevé et s’ils suivent un régime alimentaire occidental, c’est-à-dire "riche en sucres, en aliments ultra-transformés et pauvre en légumes" à un âge précoce. "Un autre facteur de risque est l'exposition précoce au tabagisme passif, qui double le risque de MICI chez l'enfant", a indiqué Nisha Thacker.

Jouer et interagir avec des animaux pour avoir "un système immunitaire fort"

Selon les travaux, le fait de consommer régulièrement des légumes et d’avoir deux frères ou sœurs ou plus protège contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Être exposé à des animaux réduit aussi les risques de développer des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. "Une hygiène excessive peut réduire les microbes dans l'environnement et interférer avec le développement d'un microbiote robuste. (…) Permettre aux enfants de jouer à l'extérieur et d'interagir avec des animaux domestiques dans un environnement sûr semble être bénéfique pour le développement d'un système immunitaire fort", a expliqué la diététicienne.