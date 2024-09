MICI : comment les antiobiotiques augmentent vos risques

L'ESSENTIEL Les antibiotiques abîment une couche de mucus présente dans l'intestin.

Cela facilite la pénétration des bactéries dans l'intestin.

Ainsi, ces médicaments peuvent augmenter le risque de MICI.

Les antibiotiques sauvent des vies : ces médicaments permettent de lutter contre des bactéries dangereuses pour l’humain. Mais ils pourraient nuire à la santé intestinale. C’est la théorie développée par le Dr Shai Bel, de la faculté de médecine d'Azrieli de l'Université Bar-Ilan en Israël et son équipe. Dans Science Advances, ils expliquent que l’utilisation des antibiotiques augmente le risque de maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI).

Des soupçons de lien entre MICI et antibiotiques

Parmi ces dernières, il y a notamment la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. "Toutes deux se caractérisent par une inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif, due à une dérégulation du système immunitaire intestinal", précise l’Inserm. Si de nombreuses études se sont intéressées à ces maladies, leurs causes exactes sont inconnues. Quelques recherches ont toutefois pointé un lien entre ces pathologies et les antibiotiques.

Pour le savoir, cette équipe de scientifiques israéliens a utilisé différentes techniques, dont un outil permettant de mesurer la sécrétion de mucus. Ils ont ensuite réalisé des expériences sur des souris de laboratoire. "L'étude a révélé que les antibiotiques entravent la sécrétion de mucus protecteur, conduisant à une infiltration bactérienne, à la réplication systémique de l'antigène bactérien et à un développement des ulcères - des marques de MICI", concluent les auteurs. Concrètement, ces médicaments dégradent une couche de mucus présente dans l’intestin, qui sépare le système immunitaire du microbiome. D’après l’étude, les antibiotiques, qu'ils soient administrés par voie orale ou par injection, perturbent cette couche de mucus, facilitant la pénétration bactérienne et augmentant le risque d'inflammation intestinale.

MICI : il faut un meilleur usage des médicaments antibiotiques

"L'une des découvertes les plus frappantes de l'étude est que l'impact des antibiotiques sur la barrière du mucus n'est pas dû à des altérations du microbiome mais affecte plutôt les cellules de la paroi intestinale responsable de la production de mucus", observent les chercheurs. Pour le Dr Bel, cela vient contredire l’idée selon laquelle les antibiotiques agissent uniquement sur les bactéries, et pas sur les cellules humaines.

Ils comptent poursuivre leurs travaux pour trouver des traitements permettant d’atténuer les effets néfastes des antibiotiques sur la santé intestinale. Mais ils appellent à "considérer attentivement l'utilisation des antibiotiques". Comme le rappelle l’Assurance Maladie, ils sont efficaces uniquement contre les maladies d’origine bactérienne, comme la cystite ou l’angine bactérienne, mais ils n’ont aucun intérêt pour soigner les maladies virales.