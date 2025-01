MICI : des dispositifs portables détectent et prédisent les poussées

L'ESSENTIEL Les MICI évoluent par poussées inflammatoires, qui se caractérisent par des douleurs abdominales, des diarrhées fréquentes ou encore une atteinte de la région anale (fissure, abcès).

Des dispositifs portables tels que des montres connectées peuvent prédire les poussées de patients atteints de MICI jusqu'à 7 semaines avant les symptômes.

Cette prédiction se base sur l’analyse de quatre paramètres : la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, l'oxygénation et l'activité quotidienne.

"Les méthodes actuelles de surveillance [des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI)] reposent sur l'interaction directe des patients avec leur médecin, soit par des visites au cabinet, des analyses de sang ou de selles, soit en subissant une coloscopie, explique Robert Hirten, premier auteur d’une étude publiée dans la revue Gastroenterology. Ces méthodes évaluent la maladie à un moment donné et peuvent souvent être invasives ou peu pratiques”. Pour alléger le quotidien des malades, Robert Hirten et son équipe ont travaillé sur une méthode plus simple : les dispositifs connectés, comme les montres.

Les montres connectées pour surveiller les patients atteints de MICI

Les MICI évoluent par poussées inflammatoires, dont la durée et la fréquence dépendent de chaque patient. Celles-ci se caractérisent généralement par des douleurs abdominales, des diarrhées fréquentes - parfois sanglantes - ou encore une atteinte de la région anale (fissure, abcès).

Les scientifiques ont donc analysé les paramètres pouvant prédire ces poussées. Ils en ont trouvé quatre : la fréquence cardiaque ; la variabilité de la fréquence cardiaque, c’est-à-dire la variation dans le temps entre deux battements cardiaques ; le taux d’oxygène dans le sang ; l'activité quotidienne. Les scientifiques ont découvert une variabilité de ces paramètres chez les patients atteints de MICI. Ceux-ci changeaient quand ils étaient en période de poussée inflammatoire.

“Notre étude montre que les appareils portables couramment utilisés tels que les montres [connectées] peuvent être des outils efficaces pour surveiller les maladies inflammatoires chroniques comme les MICI, poursuit Robert Hirten. C’est une option de surveillance à distance de la maladie, en dehors du cadre des soins de santé, de manière continue et potentiellement en temps réel”.

Pour mesurer l’efficacité de ces dispositifs à prédire des poussées inflammatoires, les chercheurs ont équipé plus de 300 participants atteints de maladie de Crohn et rectocolite hémorragique d’appareils connectés. Ces deux MICI se caractérisent, d’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), par “l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif, due à une dérégulation du système immunitaire”.

Prédire les poussées jusqu’à sept semaines avant les symptômes

Les participants devaient quotidiennement répondre à des questionnaires sur les symptômes qu’ils ressentaient et faire des analyses sanguines et de selles. Résultats : grâce aux dispositifs connectés (qui mesuraient les quatre paramètres fixés par les chercheurs), les poussées ont pu être anticipées jusqu’à sept semaines avant les premiers symptômes.

“Ces résultats ouvrent la voie à l'exploitation de la technologie portable pour la surveillance de la santé et la gestion des maladies de manière innovante, ce que nous n'avions pas envisagé auparavant, conclut Robert Hirten. Nous espérons qu'à l'avenir, cette approche améliorera considérablement la qualité de vie de nos patients”.

Environ 15 % des patients atteints de MICI ont des crises sévères, dont l’intensité peut conduire à une hospitalisation, un traitement par perfusion et l’arrêt de l’alimentation pendant plusieurs jours.