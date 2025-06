La pleine conscience et la stimulation cérébrale pourraient réduire les fuites urinaires

L'ESSENTIEL L'incontinence urinaire d'urgence est liée à des situations ou des objets spécifiques, comme le fait d'arriver devant sa porte d'entrée.

La méditation de pleine conscience et la stimulation cérébrale permettent de réduire les réactions face aux signaux déclencheurs et diminuer ainsi les fuites urinaires.

Dans l'étude, les participantes ont été nombreuses à poursuivre les exercices au quotidien.

Une envie urgente d’aller aux toilettes au moment de glisser la clé dans la porte d’entrée ? Les scientifiques ont nommé ce phénomène : l’incontinence urinaire d’urgence. Il s’agit de fuites urinaires déclenchées par l’environnement ou par une situation, comme le fait d’arriver chez soi, le bruit de l’eau ou le fait de passer devant des toilettes publiques. Dans la revue Continence, des chercheurs expliquent que la méditation de pleine conscience et la stimulation cérébrale peuvent réduire les fuites urinaires dans ces cas spécifiques.

Incontinence urinaire d'urgence : une forme de réflexe pavlovien

Selon Cynthia Conklin, professeure agrégée au département de psychiatrie de l'université de Pittsburgh aux États-Unis et autrice principale de l’étude, l'incontinence urinaire d'urgence est une forme de conditionnement pavlovien. "À l'instar des chiens de Pavlov, qui salivaient en entendant une cloche qu'ils associaient à la nourriture, des années d'incontinence urinaire d'urgence dès l'entrée dans la maison peuvent conditionner une personne à ressentir une forte envie d'uriner à la vue de la porte d’entrée", développe-t-elle. Dans des travaux précédents, elle a découvert que des situations ou la vision d'objets liés à cette urgence activent une zone du cerveau appelée cortex préfrontal dorsolatéral. "Le cortex préfrontal est le siège du contrôle cognitif, précise la spécialiste. C'est le centre des fonctions exécutives de la vessie."

Comment la méditation de pleine conscience permet de réduire les fuites urinaires ?

Dans cette nouvelle recherche, Cynthia Conklin et son équipe ont émis l'hypothèse que l’utilisation de la pleine conscience et/ou la stimulation cérébrale par une technique non invasive appelée stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS) pourraient améliorer la capacité des participants à réguler leurs réponses à ces signaux d’urgence et donc à contrôler les fuites. Pour la tester, ils ont recruté 61 femmes de plus de 40 ans, souffrant de fuites urinaires régulières déclenchées par ce type de situations. Elles ont été réparties aléatoirement en trois groupes pour tester les effets de la pleine conscience et de la tDCS. "L’exercice de pleine conscience s’apparentait à un scan corporel classique qui demandait aux participantes de se déplacer dans leur corps, en portant leur attention sur chaque partie de leur corps, indiquent les auteurs. Mais contrairement à la plupart des scans corporels, il incluait une reconnaissance spécifique des sensations vésicales." Après quatre séances en cabinet sur plusieurs jours, les participantes ont toutes constaté une diminution de l’urgence urinaire lorsqu’elles ont vu les signaux déclencheurs et une réduction des épisodes d’urgence ou de fuite urinaire.

Fuites urinaires : briser le tabou grâce à la pleine conscience

"Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, ces résultats sont très encourageants, car ils suggèrent qu'un outil comportemental comme la pleine conscience peut constituer une alternative ou un moyen supplémentaire d'améliorer les symptômes", estime Cynthia Conklin. À l’issue de l’étude, les participantes ont été nombreuses à déclarer poursuivre les exercices de pleine conscience au quotidien. "Pour la première fois en 20 ans de recherche, nous avons reçu des cartes de remerciements !, ajoute-t-elle. Je pense que l'incontinence est un sujet tabou, et que beaucoup de personnes ont du mal à en parler." À terme, la chercheuse et son équipe espèrent pouvoir développer une application pour rendre ces techniques accessibles sur smartphone et ainsi généraliser leur utilisation.