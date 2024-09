Incontinence urinaire : le yoga peut réduire de plus de moitié les “accidents”

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude assure que le yoga et l'exercice à faible impact aident les femmes à gérer leur incontinence urinaire.

Les participantes faisant du yoga ont eu environ 65 % d'épisodes d'incontinence en moins.

Les femmes faisant des exercices d'étirement et de renforcement ont connu un bénéfice similaire.

L’incontinence urinaire est un trouble très fréquent chez la gent féminine. Elle touche entre 25 et 40 % des femmes selon les études. En cherchant un moyen de soulager ces patientes avec des moyens peu risqués et peu coûteux, une équipe de l’université de Californie à San Francisco et de Stanford Medicine a découvert que le yoga et les exercices à faible impact (étirements…) aident à réduire l’incontinence urinaire.

Yoga et étirements : des épisodes de fuites urinaires réduits d’au moins 60 %

Pour cette étude, les chercheurs ont réuni 240 femmes âgées de 45 à 90 ans, avec une moyenne d’âge de 62 ans. La moitié d’entre elles devaient suivre un programme de yoga pendant 12 semaines. Elles ont entre autres appris 16 poses de Hatha yoga destinées à renforcer le plancher pelvien, via deux séances de 90 minutes par semaine. Les volontaires restantes participaient sur la même période à des cours de sport qui comportaient des exercices d'étirement et de renforcement.

En parallèle, les patientes devaient noter quand elles avaient des fuites urinaires et leur nature. C’est-à-dire une incontinence d’urgence ou d’effort (liée à la pression de l’abdomen : toux, éternuement…). Au début de l’expérience, elles avaient en moyenne 3,4 épisodes de fuites urinaires par jour, dont 1,9 épisode lié à une incontinence d’urgence et 1,4 épisode d'incontinence d’effort.

Dans un premier temps, les cours ont été en présentiel puis ils sont passés à un format de vidéoconférence lors des confinements liés à la pandémie de la Covid-19.

Après les 12 semaines, les participantes ayant fait du yoga ont vu leurs épisodes d'incontinence diminuer d’environ 65 %. Les femmes qui ont fait des exercices d'étirement et de renforcement, ont affiché un bénéfice similaire. La fréquence de leurs fuites urinaires a baissé d’approximativement 60 %.

Yoga : des soins non-chirurgicaux peu coûteux

Face à ces résultats, Dr Leslee Subak assure qu’il peut être bénéfique pour les femmes souffrant d’incontinence urinaire de faire du yoga ou des activités à faible impact. “L'un des messages à retenir de cette étude est : Soyez actif !”, ajoute l'experte dans son communiqué.

D'autres traitements non chirurgicaux de l'incontinence, y compris les médicaments, entraînent une amélioration de 30 % à 70 % des symptômes, précise-t-elle. Mais elle assure que faire du yoga est une excellente idée, si on est intéressé par cette activité. "C'est un risque très faible, et il y a un potentiel de bénéfice non seulement pour l'incontinence, mais aussi pour votre bien-être général."