Quels sont les symptômes de l'incontinence urinaire ?

L'ESSENTIEL L’AFU (Association Française d’Urologie) mène cette semaine une campagne de sensibilisation à l'incontinence urinaire.

Dans ce cadre, elle liste quels sont les symptômes des différentes formes d'incontinence urinaire.

En Europe, 55 à 60 millions de personnes souffrent d'incontinence urinaire et 1/4 de la population française est directement concerné par cette maladie.

A l’occasion d’une semaine de sensibilisation à l’incontinence urinaire, l’AFU (Association Française d’Urologie) explique quels sont les signes de cette affection.

Symptômes de "l’incontinence urinaire d’effort" et de "l’incontinence sur envies pressantes"

"Il faut distinguer l’incontinence urinaire à l’effort de l’incontinence urinaire sur des envies pressantes qu’on appelle urgenturies", indiquent d’abord les spécialistes.

"L’incontinence urinaire d’effort" peut survenir lorsqu’on tousse, qu’on marche, qu’on fait du sport, qu’on se lève, qu’on se baisse ou que l’on porte des charges lourdes. Elle représente 40 % des cas d’incontinence urinaire.



"L’incontinence sur envies pressantes" est quant à elle précédée d’un besoin irrépressible d’aller uriner et que l’on ne peut différer. Elle représente 10 % des cas d’incontinence urinaire.



"Il est à noter que les deux types d’incontinence peuvent s’associer, c’est ce que l’on appelle l’incontinence urinaire mixte. Elle représente 50 % des cas d’incontinence urinaire", précise l’association.

Symptômes d'incontinence urinaire : chez qui peuvent-ils se manifester ?

Les problèmes de continence peuvent survenir chez tout le monde quels que soient le sexe, l’âge et le milieu socio-économique de la personne. En Europe, 55 à 60 millions de personnes en souffrent et 1/4 de la population française est directement concerné par cette maladie.



"Cette affection souvent chronique a un impact significatif sur la qualité de vie des individus avec d’importantes conséquences physiques, psychosociales et économiques, pour les patients comme leur entourage", poursuivent les urologues.

"L’incontinence urinaire n’est pas une maladie, ni une fatalité. Des solutions efficaces existent pour palier à cet inconfort. Il est donc impératif que les personnes touchées en parlent à leur médecin. Plus tôt elles sont prises en charge, plus les fuites urinaires sont réversibles", souligne également le Pr Véronique Phé, vice-présidente de l'Association Française d’Urologie déléguée à la communication et urologue à l’hôpital Tenon (Paris).

Symptômes d'incontinence urinaire : quel est le rôle des urologues ?

L’Association Française d’Urologie est une société́ savante représentant plus de 90 % des urologues exerçant en France (soit 1.133 médecins).



Médecin et chirurgien, l’urologue prend en charge l’ensemble des pathologies touchant l’appareil urinaire de la femme et de l’homme (cancérologie, incontinence urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires, insuffisance rénale et greffe), ainsi que celles touchant l’appareil génital de l’homme.