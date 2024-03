Incontinence urinaire : un nouveau sphincter télécommandé a été implanté chez un patient

L'ESSENTIEL La société française Affluent Medical a annoncé la réussite de la première implantation du dispositif mini-invasif "Artus" pour le traitement de l’incontinence urinaire.

Durant une opération d’environ 80 minutes, un homme de 68 ans a été équipé du sphincter artificiel qui s’ouvre et se ferme à l’aide d’une petite télécommande.

Le patient se porte bien et l’outil médical sera activé "dès que la cicatrisation de la plaie après la chirurgie sera terminée", soit six semaines après l’intervention.

C’est une première mondiale. En République Tchèque, plus précisément à Prague, l’implantation du dispositif mini-invasif "Artus" chez un patient masculin a été réalisée avec succès. Cet outil médical, développé par la société française Affluent Medical, est un sphincter artificiel adapté au traitement de l’incontinence chez les femmes comme chez les hommes. Pour rappel, l’incontinence urinaire est un écoulement involontaire, non contrôlable, des urines par l'urètre. Elle a un lourd retentissement sur la qualité de vie. Selon l’Assurance Maladie, les personnes concernées ont tendance à s'isoler, réduire leurs activités sociales par crainte des accidents de fuite, se sentir fatiguées en raison d'un sommeil perturbé par des levers itératifs.

Avec une petite télécommande, le patient peut fermer ou ouvrir son sphincter lors de la miction

Ainsi, ce dispositif, qui vise à remplacer le sphincter naturel "répond à un besoin médical élevé avec 400 millions de patients affectés dans le monde". D’après le Pr Roman Zachoval, chef du service d’urologie de l’hôpital universitaire Thomayer à Prague, "Artus" est facile à préparer et à implanter. "La manchette en silicone souple est placée autour du canal urinaire, plus précisément au niveau du col de la vessie, puis elle est verrouillée. Une fois adaptée à l’urètre, la manchette est connectée à l’actionneur, qui est contrôlé à distance. Il commande la fermeture et l’ouverture de la manchette par une action électromécanique." En clair, il convient simplement d’appuyer sur le bouton principal de la télécommande pour uriner. "Lors de chaque suivi du patient, la fermeture du brassard peut être ajustée en fonction de l’évolution potentielle de l’affection et en fonction du mode de vie du patient", précise l’entreprise française.

Incontinence urinaire : "Le dispositif sera activé six semaines après l’implantation" du sphincter artificiel

Dans le cadre de l’étude pilote "Dry", le dispositif a été implanté dans l’abdomen d’un homme de 68 ans atteint d’incontinence urinaire sévère. Cette première procédure a duré environ 80 minutes et s'est déroulée sans encombre. "Nous avons mené avec succès des tests de communication entre l’unité de contrôle et la télécommande à la fin de l’opération chirurgicale. Le patient se porte bien et est sorti cinq jours après l’intervention sans complication. (…) Le dispositif sera activé six semaines après l’implantation dès que la cicatrisation de la plaie après la chirurgie sera terminée", indique le médecin tchèque.