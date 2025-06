Septicémie : les statines peuvent réduire le risque de décès de 39 %

L'ESSENTIEL La septicémie est une affection potentiellement mortelle qui se caractérise par une réaction extrême de l’organisme à une infection

Une étude sur plus de 12.000 patients montre que les statines, habituellement prescrits pour réduire le taux de mauvais cholestérol et ainsi le risque de maladies cardiovasculaires, pourraient réduire le risque de décès de 39 %.

Les statines ont aussi des propriétés qui pourraient atténuer la réponse inflammatoire excessive en cas de septicémie.

La septicémie est l’une des principales causes de mortalité dans le monde. En 2017, 11 millions de décès, soit un sur cinq, étaient liés à cette affection, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des statines pour les patients atteints de septicémie

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Immunology, des chercheurs ont découvert que la prise de statines pourrait réduire le risque de mortalité chez les patients atteints de septicémie. Habituellement, ces médicaments sont prescrits pour réduire le taux de mauvais cholestérol et ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. C’est donc un nouveau bénéfice que les scientifiques ont découvert.

La septicémie est une affection potentiellement mortelle qui se caractérise par une réaction extrême de l’organisme à une infection, ce qui peut entraîner une dysfonction d’organe, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). “Les statines ont des propriétés anti-inflammatoires, immunomodulatrices [qui modifie le déroulement des réactions immunitaires], antioxydantes et antithrombotiques [qui empêcheen la formation d'un caillot sanguin], explique le Dr Caifeng Li, l’une des auteures de l’étude et professeure associée à l’Hôpital général de l’Université médicale de Tianjin, en Chine, dans un communiqué. Elles pourraient aider à atténuer la réponse inflammatoire excessive”.

Pour comprendre l’impact des statines sur les personnes atteintes de septicémie, les chercheurs ont utilisé les informations d’une base de données médicale appelée MIMIC-IV. Celle-ci comprenait les dossiers médicaux de 265.000 patients hospitalisés entre 2008 et 2019 en soins intensifs au Beth Israel Deaconess Medical Center, un hôpital situé à Boston, aux États-Unis. Seuls les adultes ayant reçu un diagnostic de sepsis et hospitalisés plus de 24 heures ont été inclus.

Les scientifiques ont utilisé une méthode statistique qui associe des patients avec des caractéristiques similaires. Ainsi, ils ont comparé les données de 12.140 personnes hospitalisées pour une septicémie. La moitié avait reçu des statines, tandis que les 6.070 autres n’en avaient pas bénéficié.

Une réduction du risque de décès de 39 %

Résultats : le taux de mortalité, toutes causes confondues, à 28 jours était de 14,3 % dans le groupe sous statine et de 23,4 % dans le groupe sans statine, soit une réduction relative de 39 % pour les patients qui prenaient ces médicaments.

Néanmoins, ces derniers ont passé davantage de temps sous certains traitements : respectivement 3h26 de plus pour la respirateur mécanique (pour faciliter la respiration) et 26 heures de plus sous dialyse rénale continue (qui permet d’évacuer les déchets du sang quand les reins ne fonctionnent pas correctement).

Les scientifiques ont confirmé les bénéfices des statines pour les patients ayant un indice de masse corporelle normal, en surpoids ou obèse, mais pas chez ceux en sous-poids. “Ces résultats suggèrent que les statines pourraient avoir un effet protecteur et améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints de sepsis”, indique le Dr Caifeng Li.