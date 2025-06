Arrêts de travail : qui est concerné et pourquoi ?

L'ESSENTIEL Les arrêts maladie sont en augmentation chez les actifs de moins de 30 ans.

Les troubles psychologiques en sont l'une des causes principales, après les maladies courantes.

Les moins de 30 ans sont nombreux à confier souffrir du stress au travail.

Près de la moitié des jeunes actifs ont eu deux arrêts de travail en 2024. Le chiffre est tiré du dernier baromètre de Malakoff Humanis, groupe de protection sociale. Pour cette étude, 3.000 salariés et 400 dirigeants d’entreprise ou DRH du secteur privé ont été interrogés entre le 7 et le 8 janvier 2025. Les résultats montrent une augmentation de l’absentéisme chez les moins de 30 ans.

Une hausse des demandes d’arrêts maladie chez les moins de 30 ans

Selon ces données récentes, le taux d’absentéisme est de 42 % pour l’ensemble de la population active. Mais chez les moins de 30 ans, les arrêts maladie multiples sont en hausse de 4 points, par rapport à 2019. Par ailleurs, ils sont 27 % à avoir demandé un arrêt de travail à leur médecin généraliste, soit 11 points de plus par rapport à 2019. "Une raison à cela est que la crise sanitaire nous a amené à être plus attentifs à notre santé et a normalisé le recours aux arrêts maladie, estime Anne-Sophie Godon-Rensonnet, Directrice de l’accompagnement social et la prévention en entreprises chez Malakoff Humanis. Quant à l’écart entre les jeunes et l’ensemble des salariés, une piste d’explication est que pour les moins de 30 ans la santé est un sujet moins tabou que chez les générations précédentes. Ils parlent plus ouvertement à leurs soignants."

Comment expliquer l’augmentation des arrêts maladie ?

Parmi les raisons avancées dans cette étude, les troubles psychologiques sont le deuxième motif d’arrêt maladie chez les moins de 30 ans, après les maladies dites ordinaires. Cela regroupe l'anxiété, les troubles alimentaires, la dépression, la stress mais aussi l’épuisement professionnel. "Les arrêts de travail de longue durée pour troubles psychiques sont en augmentation constante depuis 3 ans, et la part représentative des jeunes de 18-29 ans a doublé sur la période, ajoute Anthony Jabre, directeur médical dans le groupe. En 2024, 39 % des arrêts de travail des jeunes de 18-29 ans concernent la santé mentale."

Stress : l’une des causes des arrêts de travail liés à un épuisement professionnel

Parmi les moins de 30 ans, 66 % des répondants ont déclaré avoir un travail stressant, contre 54 % pour l’ensemble des actifs. Ce stress a des conséquences sur leur bien-être au travail. "Sur le poids du stress, notre Baromètre Santé des salariés 2025 indique que plus d’1 jeune salarié sur 2 se déclare fatigué/épuisé professionnellement, précise Anne-Sophie Godon-Rensonnet. (…) Une source de stress peut également être liée à la nature de leur emploi, les jeunes salariés occupant plus d’emplois précaires. 17 % des moins de 30 ans sont employés en CDD, intérim ou autre (alternance, contrat aidé,…). C’est près du double de la population salariée (9 %)."

Ils sont aussi nombreux à déclarer travailler dans une ambiance dégradée ou à ne pas se sentir reconnu pour leurs efforts. "Pour les salariés de moins de 30 ans, il ne s’agit pas de ne plus travailler, mais de travailler dans un cadre différent, conclut-elle. Pour limiter les arrêts maladies, ils évoquent parmi les pistes de solutions une révision de la répartition de la charge de travail, avoir besoin de plus de reconnaissance ou encore être en attente de plus de souplesse et de flexibilité dans les horaires."