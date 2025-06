Juin jaune : les bons réflexes pour prévenir un cancer de la peau

L'ESSENTIEL La campagne "Juin jaune" veut sensibiliser aux dangers du soleil et aux risques de cancers de la peau. Entre 141.200 et 243.500 cas sont diagnostiqués chaque année en France.

Six gestes simples permettent de se protéger efficacement, comme éviter le soleil aux heures les plus chaudes ou surveiller régulièrement sa peau.

Détecté tôt, le mélanome peut être guéri, mais au stade avancé, il devient redoutable. D’où l’importance du dépistage précoce.

Chaque année, des centaines de milliers de Français s’exposent au soleil sans toujours en mesurer les conséquences sur leur santé. Les cancers de la peau, dont l’incidence ne cesse d’augmenter, sont pourtant majoritairement évitables. C’est pour alerter la population sur les risques de mélanomes que le mois de "Juin jaune" a été lancé en 2023 par les dermatologues de Franche-Comté. Et qu’il s’impose désormais un peu partout en France, à l’image d’Octobre rose pour la prévention du cancer du sein ou de Novembre bleu pour le cancer de la prostate.

Un risque de mélanome souvent sous-estimé

"Choisi pour sa position stratégique dans l’année, ce mois de juin correspond à la période où les journées s’allongent, augmentant par conséquent le temps d’exposition aux rayons UV", rappellent les organisateurs de l’opération sur le site dédié juin-jaune.fr. Et pour cause : selon Santé publique France, entre 141.200 et 243.500 cas de cancers cutanés sont diagnostiqués chaque année dans le pays, dont plus de 85 % sont liés à une exposition excessive aux UV.

Contrairement aux idées reçues, le danger ne se limite pas au bronzage et aux coups de soleil pris sur la plage en plein été. "L’exposition brutale et chronique au soleil, été comme hiver [...] augmente le risque de développer un cancer de la peau", insiste le CHU de Besançon sur son site. Jardinage, sport, travaux extérieurs ou simples déplacements quotidiens sont autant de situations à risque.

Surveiller sa peau pour agir vite

Pour prévenir les mélanomes, six règles d’or sont à suivre : porter des vêtements couvrants, un chapeau et des lunettes de soleil, chercher l’ombre (même en cas de nuages, les UVA passant au travers), éviter l’exposition entre 11h et 16h, et appliquer une crème solaire. Attention toutefois : "La crème solaire ne suffit pas, elle constitue un complément", prévient le site juin-jaune.fr. Et surtout, les enfants doivent être particulièrement protégés, car les coups de soleil pris pendant l’enfance sont un facteur de risque majeur.

En cas de cancer, tout repose sur la précocité du diagnostic car, Lorsqu’il est détecté tôt à un stade peu développé, le cancer de la peau peut, la plupart du temps, être guéri. "À l’inverse, un diagnostic tardif réduit considérablement les chances de guérison car ce cancer a un fort potentiel métastasique", explique le Syndicat National des Dermatologues et Vénéréologues (SNDV). "Quelques mois peuvent suffire pour qu’un mélanome devienne très agressif [...] Les mélanomes cutanés diagnostiqués à un stade métastatique sont de mauvais pronostics, les taux de survie à 5 ans ne dépassant pas 20 % pour ces patients."

L’auto-dépistage reste donc crucial. Une nouvelle tache brune qui apparaît sur la peau ou un grain de beauté qui change d’aspect rapidement (dans sa forme, sa taille, sa couleur ou son épaisseur) doivent vous alerter et pousser à consulter rapidement. Pour ne pas passer à côté, les experts conseillent de connaître la règle ABCDE : A pour Asymétrie, B pour Bords irréguliers, C pour Couleur hétérogène, D pour Diamètre supérieur à 6 mm, E pour Évolution.