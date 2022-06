Comment détecter un cancer de la peau ?

L'ESSENTIEL Chaque année, 80 000 cas de cancers de la peau sont diagnostiqués en France.

Le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a plus que triplé entre 1980 et 2018, notamment à cause de l'exposition abusive et non protégée au soleil.

Lorsqu’il est détecté tôt à un stade peu développé, le cancer de la peau (ou mélanome) peut, la plupart du temps, être guéri. "À l‘inverse, un diagnostic tardif réduit considéralement les chances de guérison car ce cancer a un fort potentiel métastasique", explique le Syndicat National des Dermatologues et Vénéréologues (SNDV) dans un communiqué.



"Quelques mois peuvent suffire pour qu’un mélanome devienne très agressif et s’étende à d’autres parties du corps. Les mélanomes cutanés diagnostiqués à un stade métastatique sont de mauvais pronostic, les taux de survie à 5 ans ne dépassant pas 20% pour ces patients", mettent en garde les professionnels de santé.

Comment alors ne pas passer à côté d’un mélanome ? Une nouvelle tache brune qui apparaît sur la peau (cas le plus fréquent) ou un grain de beauté qui change d’aspect rapidement (dans sa forme, sa taille, sa couleur ou son épaisseur) doivent vous alerter et pousser à consulter rapidement.

La règle "ABCDE"

Plus précisément, pour reconnaître une tâche suspecte, entrainez votre œil avec des photographies et gardez à l’esprit les critères de la règle "ABCDE".



A, comme asymétrique.



Grain de beauté de forme ni ronde ni ovale, dont les couleurs et les reliefs ne sont pas régulièrement répartis autour du centre.



B, comme bords irréguliers.



Bords déchiquetés, mal délimités.



C, comme couleur non homogène.



La couleur du grain de beauté perd son homogénéité, des zones dé- pigmentées apparaissent, voire des taches grises, rouges ou bleues.



D, comme diamètre.



La taille du grain de beauté augmente (le mélanome a généralement une taille supérieure à 6 mm (la taille de section d’un crayon).



E, comme évolution.



Changement rapide de taille, de forme, de couleur ou d’épaisseur.

Expertise

"Si des taches suspectes sont repérées sur la peau ou si vous présentez des facteurs de risque, une expertise par un dermatologue peut être nécessaire ; celle-ci pourra être demandée par le médecin traitant", précise le Syndicat National des Dermatologues et Vénéréologues (SNDV).