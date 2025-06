Troubles du sommeil et perte auditive : des mécanismes biologiques communs ?

L'ESSENTIEL Les troubles du sommeil peuvent entraîner une perte auditive.

Le stress oxydatif et la réponse immunitaire pourraient être des mécanismes potentiels.

"Dans certains cas, un traitement efficace des troubles du sommeil pourrait également favoriser une meilleure santé auditive", selon les chercheurs.

"Le lien complexe entre troubles du sommeil et perte auditive est un domaine de recherche en plein essor", selon des chercheurs de l’université médicale de l'armée de l'air en Chine. La corrélation potentielle entre les deux, affectant la qualité de vie et la santé globale des personnes, a été mise en évidence par plusieurs recherches. Cependant, l'influence de l'un sur l'autre reste mal comprise. En effet, certaines suggèrent que la déficience auditive rend le sommeil plus difficile, tandis que d'autres supposent que les troubles du sommeil peuvent avoir un impact sur la santé auditive.

Les différentes phases du sommeil influencent la perception auditive

Afin d’en avoir le cœur net, les scientifiques chinois ont réalisé une étude publiée dans la revue Neuroscience. Pour la mener à bien, ces derniers ont passé en revue la littérature existante sur ce sujet. Leur analyse a permis d’identifier certains des principaux mécanismes biologiques à l'origine des troubles du sommeil et du déclin de la santé auditive. "La perte auditive, ou déficience auditive, est un indicateur critique de dysfonctionnement physiologique, perturbant le quotidien et les activités professionnelles des personnes concernées, et pouvant conduire à une surdité irréversible en l’absence de traitement. Les troubles du sommeil peuvent entraîner des changements physiques et psychologiques qui affectent davantage l’audition, tandis que le dysfonctionnement auditif peut avoir un impact négatif sur le sommeil", peut-on lire dans les résultats.

Selon les auteurs, les différentes phases du sommeil peuvent influencer la perception auditive de différentes manières. Par exemple, la capacité à traiter les sons semble être significativement plus forte pendant le sommeil lent que pendant le sommeil paradoxal. De précédents travaux ont également montré que la perte auditive pouvait nuire à la qualité du sommeil chez les personnes concernées. "Cela pourrait s'expliquer par le fait que les personnes malentendantes sont souvent plus sensibles au bruit de fond, ce qui peut les rendre plus difficiles à s'endormir ou les inciter à se réveiller plus souvent pendant la nuit." D'autres cohortes ont aussi révélé que le manque de sommeil pouvait augmenter le risque de déficiences auditives plus tard dans la vie.

Traiter les troubles du sommeil pour "une meilleure santé auditive"

"Bien que les mécanismes sous-jacents à cette relation soient encore mal compris, dans certains cas, un traitement efficace des troubles du sommeil pourrait également favoriser une meilleure santé auditive", a déclaré l’équipe. À l’avenir, elle espère que cette recherche pourrait orienter d’autres investigations ciblées visant à mieux comprendre les mécanismes neuronaux et biologiques reliant ces deux expériences apparemment sans rapport.