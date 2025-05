Comment réduire le stress chronique, un facteur de risque de démence ?

L'ESSENTIEL Le stress est un facteur de risque de démence.

Pour le réduire, il est important d'adopter une alimentation équilibrée, de pratiquer une activité physique régulière et de bien dormir.

Il est aussi essentiel de prendre soin de sa santé mentale et d'éviter l'isolement.

Dix millions de nouveaux cas de démence sont recensés chaque année dans le monde. Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il s’agit d’une "priorité de santé publique". Dans le média The Conversation, deux scientifiques américains alertent sur un facteur de risque modifiable : le stress.

Comment le stress agit sur le risque de démence ?

"Nos travaux et les recherches menées par d'autres, que nous avons examinées dans notre récent article, démontrent que le stress chronique peut affecter le fonctionnement et la physiologie du cerveau, influencer l'humeur et rendre plus difficile le maintien d'habitudes saines, développent-ils. Pourtant, les efforts de prévention de la démence abordent rarement le stress." Selon eux, le stress "relativement" chronique peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Une de leurs dernières études a démontré que le stress chronique est un facteur puissant du vieillissement cognitif, "c'est-à-dire du ralentissement des performances cognitives avec l’âge". Plusieurs éléments peuvent expliquer ce phénomène notamment les effets du stress sur le sommeil, l’alimentation ou l’activité physique. D'après la fondation France Alzheimer, dans le cas de la maladie d’Alzheimer, le stress accélère l’apparition des plaques amyloïdes et aggrave les troubles cognitifs.

Santé cognitive : améliorer son hygiène de vie pour réduire le stress

"Que vous soyez jeune, d'âge mûr ou senior, il n'est ni trop tôt ni trop tard pour aborder les conséquences du stress sur la santé cérébrale et le vieillissement", rassurent ces spécialistes. Ils fournissent une liste d’idées pour gérer le niveau de stress au quotidien. D’abord, il est important d’adopter une bonne hygiène de vie : une alimentation saine, une activité physique régulière et un sommeil suffisant. "Même de petits changements dans ces domaines peuvent faire une grande différence", soulignent-ils.

Comment prendre soin de sa santé mentale pour réduire le stress ?

Selon ces spécialistes, la santé mentale ne doit pas être négligée. "Des gestes aussi simples que parler de vos inquiétudes, demander du soutien à vos proches et sortir régulièrement peuvent être extrêmement précieux", indiquent-ils. (...) Des recherches suggèrent qu'ajouter une seule interaction supplémentaire par jour, même un SMS ou un bref appel téléphonique, peut être bénéfique, et que même les interactions avec des personnes peu connues, comme dans un café ou chez le médecin, peuvent avoir des effets bénéfiques significatifs".