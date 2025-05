Il sera interdit de fumer sur les plages, près des parcs et des écoles à partir du 1er juillet

L'ESSENTIEL À partir du 1er juillet, partout en France, il sera interdit de fumer près des plages, des parcs, des écoles, des abri de bus et des équipements sportifs.

La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, souhaite que les enfants nés en 2025 soient la première génération sans tabac.

Des mesures concerneront aussi la cigarette électronique à l’avenir : réduction du taux de nicotine dans les liquides et baisse du nombre d’arômes.

Plus de cigarette sur la plage ou dans les parcs. À partir du 1er juillet 2025, il sera interdit de fumer dans les jardins publics, les parcs, sur les plages, aux abords des écoles, près des abri de bus ou des équipements sportifs. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, l’a annoncé dans un entretien avec le journal Ouest-France, publié le 29 mai. "Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître", a-t-elle déclaré. Ces annonces sont parues dans la presse à deux jours de la Journée mondiale sans tabac, organisée chaque 31 mai.

Tabac : plus de cigarette à proximité des lieux fréquentés par les enfants

L'interdiction de la cigarette concernera aussi les abords des collèges et des lycées. En cas de non-respect, une contravention de 4e classe, soit 135 euros, pourra être appliquée. "La liberté de fumer s’arrête là où commence le droit des enfants à respirer un air pur, affirme Catherine Vautrin. Je ne peux accepter des maladies évitables : c’est prouvé que la prévention réduit les risques."

Un décret est en cours de rédaction et s’appliquera de manière uniforme sur tout le territoire. Il précisera notamment le périmètre concerné par cette interdiction. "Au-delà de la distance précise autour de l’école, l’idée, c’est que l’enfant sortant de l’école ne doit pas avoir devant lui un mur de parents en train de fumer", indique la ministre.

Le tabac, première cause de mortalité évitable en France

D’après Santé publique France, le tabac demeure la première cause de mortalité évitable en France. Plus de 75.000 décès sont liés à la cigarette chaque année. Trois personnes sur dix, parmi les 18 - 75 ans, se déclarent fumeuses, et moins d’un quart fume quotidiennement, selon un rapport de Santé publique France, paru en décembre 2024. "Il s’agit de la prévalence du tabagisme quotidien la plus faible jamais enregistrée parmi les 18-75 ans depuis que cet indicateur existe", observe l’organisme. Mais la ministre de la Santé considère qu’il "faut aller encore plus loin". "Mon objectif est simple et en même temps extrêmement ambitieux : faire en sorte que les enfants qui naissent aujourd’hui, en 2025, soient la première génération sans tabac", a-t-elle annoncé.

Vapotage : des restrictions à venir en 2026

Quant au vapotage, il augmente légèrement depuis plusieurs années. En 2023, "le vapotage quotidien concernait 6,1 % des 18-75 ans, 6,8 % des hommes et 5,4 % des femmes", indique Santé publique France. Catherine Vautrin annonce travailler avec l’ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et la Haute Autorité de santé (HAS) pour diminuer le taux de nicotine autorisé dans les produits de vapotage. "Il s’agit de réduire le phénomène d’addiction et de favoriser le sevrage, indique-t-elle. Je veux aussi réduire le nombre d’arômes des produits de vapotage." Ces mesures pourraient être mises en place à la fin du premier semestre 2026.