Don de sperme : un risque de cancer pour 67 enfants

L'ESSENTIEL Un donneur de sperme danois, porteur un variant génétique favorisant la survenue de cancers précoces, est à l’origine d’au moins 67 naissances

Parmi elles, au moins 23 enfants seraient concernés par l’anomalie génétique et 10 ont reçu un diagnostic de cancer.

En France, le nombre d’enfants issus d’un même donneur est limité à 10 mais au Danemark, cette limite est fixée à 75 familles par donneur.

C’est par courrier que la majorité des familles a été informée, selon Le Figaro. Cette lettre, envoyée en 2023 par une banque de sperme privée danoise, indiquait que les gamètes grâce auxquels ils ont eu leur enfant provenaient d’un homme porteur d’un variant génétique favorisant la survenue de cancers précoces.

Un variant génétique à l’origine du syndrome de Li-Fraumeni

Si l’enfant est porteur d’un “variant de signification incertaine sur le gène TP53”, il peut être atteint du syndrome de Li-Fraumeni. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), cette “prédisposition génétique au cancer, rare mais dramatique, se manifeste par la survenue précoce de diverses tumeurs malignes”. D’après le courrier, le donneur serait en bonne santé.

Mais la banque de sperme privée n’est pas à l’origine de cette découverte. Ce sont deux familles qui ont révélé l’affaire. Après que leur enfant a été diagnostiqué avec un cancer semblant être lié à un variant génétique rare, les parents ont contacté l’établissement qui a ensuite confirmé que le variant était bien présent dans certains spermatozoïdes du donneur.

Au moment du don, en 2008, ce variant n’était pas détectable et le donneur était considéré comme étant en bonne santé d’après les tests. "Les donneurs de sperme subissent un examen médical approfondi, une analyse des antécédents familiaux et des tests pour détecter d’éventuelles maladies génétiques et infectieuses, a expliqué la banque de sperme danoise au Figaro. Cependant, il est impossible de réduire tous les risques et, dans ce cas précis (...), les méthodes de dépistage systématiques ou préventives n’auraient pas permis de détecter cette mutation".

Au moins 23 enfants concernés, dont 10 atteints de cancer

Le donneur est à l’origine d’au moins 67 naissances. Parmi elles, au moins 23 enfants seraient concernés par l’anomalie génétique et 10 ont reçu un diagnostic de cancer. “Il faut une limite européenne au nombre de naissances ou de familles pour un seul donneur, a déclaré le Dr Edwige Kasper, docteur en pharmacie et biologiste en oncogénétique au CHU de Rouen, lors d'un congrès de la Société européenne de génétique humaine à Milan, en Italie, ce samedi 24 mai, au Guardian. Nous ne pouvons pas procéder au séquençage du génome entier de tous les donneurs de sperme – je ne suis pas en faveur de cela. (...) Mais il s'agit d'une propagation anormale d'une maladie génétique. En Europe, tous les hommes n'ont pas 75 enfants”.

En France, le don de sperme est volontaire, gratuit et anonyme. Les hommes doivent être majeurs, âgés de 44 ans au maximum, et en bonne santé. Des examens médicaux sont réalisés avant le don. “Le nombre d’enfants issus d’un même donneur est limité à 10, pour éviter une augmentation de la fréquence des appariements consanguins”, selon l’Agence de la biomédecine. Au Danemark, cette limite est fixée à 75 familles par donneur.