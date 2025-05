Éternuement : pourquoi il ne faut surtout pas le retenir

L'ESSENTIEL Éternuer est un mécanisme naturel et très utile qui permet au corps de se débarrasser des agents pathogènes et irritants.

L’éternuement est une sorte de rafale d’air et de mucus expulsé par le nez et la bouche à environ 50 kilomètres par heure.

Il ne faut jamais se retenir d’éternuer car vous risquez de graves problèmes de santé comme une perforation des sinus, un pneumothorax, une fracture des cervicales, un traumatisme crânien, etc.

Atchoum ! Éternuer peut sembler gênant, incommodant ou disgracieux… Dans certaines situations, nous le retenons pour ne pas être gêné. Cela vous semble anodin ? Détrompez-vous, ce geste peut avoir de graves répercussions sur la santé.

Éternuer pour se débarrasser des agents pathogènes

Quand nous ne sommes pas malades, il nous arrive d’éternuer. C’est un mécanisme naturel et très utile. Notre corps se débarrasse ainsi des agents pathogènes et irritants (poussières, virus, particules…) que les poils du nez n’ont pas réussi à stopper et qui logent dans nos fosses nasales et nos muqueuses. Pour s’en débarrasser, notre organisme provoque donc un éternuement, une sorte de rafale d’air et de mucus qui expulse le tout à environ 50 kilomètres par heure (km/h) !

À une telle vitesse, bloquer l’expulsion peut donc être grave. Si vous fermez la bouche et pincez votre nez, la pression reste dans le corps et peut avoir des conséquences immédiates. Les principaux risques - qui restent minimes, rassurez-vous - sont les suivants :

un pneumothorax , qui est dû à la présence anormale d’air dans la cavité pleurale

des lésions de l’oreille interne et des tympans, pouvant aller jusqu’à la perforation de ce dernier

une rupture de vaisseaux sanguins dans l'œil ou le cerveau

une perforation des sinus

une fracture des cervicales

une déchirure de la trachée

un traumatisme crânien

de violents maux de tête

un saignement du nez

Se couvrir le nez et la bouche pour éternuer

Avez-vous déjà remarqué qu’il est quasi impossible de garder les yeux ouverts quand on éternue ? Selon une croyance populaire, la pression pourrait faire sortir les yeux de leur orbite et fermer les paupières les retiendrait à leur place… Autre hypothèse : protéger nos yeux des microbes. Rien n’est prouvé, mais le plus probable est qu’il s’agit d’un réflexe musculaire entraîné par la force de l’éternuement.

Au prochain atchoum, laissez donc vos yeux se fermer et l’air et le mucus sortir ! Mais éternuer ne signifie pas pour autant répandre vos miasmes partout ! Avec une vitesse de 50 km/h, les agents pathogènes expulsés peuvent être propagés sur un à six mètres, selon l’Agence régionale de santé (ARS). Pour protéger votre entourage, il faut donc couvrir votre nez et votre bouche avec un mouchoir lorsque vous éternuez. Et si vous êtes pris de court, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande aussi d'utiliser le pli de votre coude.