«Mouth taping» : dormir avec du ruban adhésif sur la bouche peut conduire à l'asphyxie

L'ESSENTIEL Le "mouth taping" consiste à mettre un sparadrap sur la bouche pour forcer la respiration nasale.

Des chercheurs canadiens ont observé une amélioration statistiquement significative des marqueurs établis de l'apnée du sommeil, tels que l'indice d'apnée-hypopnée, grâce à cette pratique.

Cependant, d’autres données qu’ils ont examinées ont montré que cette technique n'apportait aucune différence et présentait même des risques d'asphyxie en cas d'obstruction nasale.

Scotcher sa bouche durant son sommeil, c’est le principe du "mouth taping". Il s’agit d’une tendance qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Tiktok. Plusieurs vidéos vantent les mérites de cette pratique, qui pourrait traiter les troubles respiratoires du sommeil en favorisant la respiration nasale et en empêchant la respiration buccale. Problème : l'innocuité et l'efficacité du ruban adhésif buccal nocturne restent incertaines. C’est pourquoi des chercheurs du London Health Sciences Centre au Canada ont mené une étude pour évaluer les avantages et les inconvénients potentiels de cette pratique.

"Mouth taping" : peu d’effets bénéfiques

Dans le cadre des travaux, publiés dans la revue Plos One, l’équipe a passé en revue 10 recherches utilisant différentes méthodes afin de mesurer les bénéfices potentiels du "mouth taping" (à l'aide de ruban adhésif ou d'autres dispositifs, comme des mentonnières). Celles-ci portent sur un total de 213 personnes. Sur ces 10 études, deux ont suggéré que, chez un sous-groupe d’adultes souffrant d'apnée obstructive du sommeil légère, la pose de ruban adhésif pourrait être associée à une légère amélioration de l'indice d'apnée-hypopnée, une mesure standard de la gravité de l'apnée du sommeil. Cependant, d'autres travaux n'ont trouvé aucune preuve que cette pratique puisse aider à traiter les troubles respiratoires du sommeil ou l'apnée du sommeil.

Un risque d’asphyxie lié à la fermeture de la bouche

Quatre recherches ont mis en évidence le risque potentiellement grave d'asphyxie lié à la fermeture de la bouche pendant le sommeil chez les patients dont la respiration buccale est causée par une restriction ou une obstruction importante des voies nasales. "Une obstruction nasale grave pourrait résulter d'affections, telles que le rhume des foins, la rhinite chronique, la déviation de la cloison nasale, une affection naso-sinusienne ou une hypertrophie des amygdales."

Sur la base de cette méta-analyse, les scientifiques concluent que les données existantes ne conseillent pas l'utilisation du ruban adhésif buccal nocturne comme traitement des troubles respiratoires du sommeil, notamment l'apnée du sommeil. "Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires, la littérature existante étant limitée et les méthodologies d'étude incohérentes."