Pustules sur le visage : c’est quoi le molluscom contagiosum dont souffre ce Tiktokeur ?

L'ESSENTIEL En Asie, un jeune homme a déclaré, sur Tiktok, qu’il a été contaminé par le molluscom contagiosum, ce qui a causé l’apparition de papules ombiliquées roses sur son visage.

Il a affirmé que les vêtements d’occasion, qu’il a portés sans les laver, étaient responsables de cette infection.

Pour que les lésions cutanées régressent spontanément, il faut attendre un à deux ans.

Qu’ils soient neufs ou d’occasion, les vêtements doivent être lavés avant de les porter. C’est ce que l’on doit retenir de la mésaventure d’un jeune homme asiatique, connu sous le pseudonyme @onenevertwhoo_one. Depuis plusieurs mois, il publie des vidéos sur Tiktok montrant son visage en partie défiguré par des pustules. En cause ? Le molluscom contagiosum. Il s’agit d’une maladie cutanée, dont le diagnostic est posé grâce à un examen clinique, qu’il a contracté à cause du port de vêtements de seconde main non lavés. "J’achète souvent des habits en ligne et j’ai fait une erreur. Je ne les lave pas. J’ai reçu une chemise et je l’ai portée directement. Quels étaient les antécédents de l’utilisateur précédents ? Avait-il des virus ? On ne sait jamais !"

Molluscom contagiosum : "l'extension est réalisée par différents agents de transmission"

Selon le Manuel MSD, elle est caractérisée par des groupes de papules ombiliquées roses, en forme de dôme, lisses, cireuses ou perlées de 2 à 5 mm de diamètre. Les lésions apparaissent le plus souvent sur le visage, le tronc et les extrémités chez l'enfant et sur le pubis, le pénis et la vulve chez l'adulte. Elles peuvent grandir pour atteindre 10 à 15 mm de diamètre, en particulier en cas d'infection par le VIH et chez d'autres patients immunodéprimés. Les papules sont provoquées par le virus molluscum contagiosum, un poxvirus, qui "ne se manifeste habituellement que par une infection chronique localisée. La transmission s'effectue par contact direct, l'extension est réalisée par auto-inoculation et par différents agents de transmission (serviettes, éponges de bain) et par l'eau des bains. Les adultes contractent l'infection par contact étroit de peau à peau avec un sujet infecté (par exemple, contact sexuel, bagarre)."

Un à deux ans pour que les lésions causées par le molluscom contagiosum régressent

Chez les patients, la plupart des lésions régressent spontanément en un à deux ans, pouvant persister pendant deux à trois ans. Le traitement du molluscom contagiosum est indiqué pour des raisons esthétiques ou pour éviter la transmission. D’après le Manuel MSD, les options comprennent le curetage, la cryochirurgie, le traitement au laser, l'électrocautère, l'acide trichloracétique, la cantharidine, la podophyllotoxine la trétinoïne et le tazarotène.

"Certains utilisent l'acide salicylique, mais d'autres considèrent qu'il est trop irritant pour de nombreuses zones du corps où le molluscum survient. D'autres traitements comprennent l'injection intralésionnelle et la thérapie photodynamique. Les médicaments antiviraux et immunomodulateurs se sont révélés plus efficaces chez les patients infectés par le VIH. Les dermatologues utilisent souvent des associations thérapeutiques telles que l'azote liquide ou la cantharidine dans leur cabinet ou une crème rétinoïde au domicile. Cette forme de traitement est généralement efficace au bout d'un à deux mois chez la plupart des patients."