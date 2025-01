Argyrisme : la peau de cet homme a mystérieusement pris une teinte grise

L'ESSENTIEL Un homme, venu consulter pour des problèmes liés à une hypertrophie de la prostate, a surpris ses médecins.

Sa peau, ses yeux et ses ongles avaient une teinte grise. Des examens ont révélé qu'il avait un taux élevé d'argent dans le corps.

L'origine de l'intoxication n'a pas été déterminée.

Ce patient a été pris en charge au Prince of Wales Hospital de Hong Kong pour des complications liées à une hypertrophie de la prostate. Mais ces médecins sont surtout devenus circonspects en découvrant la couleur de sa peau. Son épiderme, mais également ses yeux et ses ongles avaient une teinte grise.

Ce cas étrange a fait l’objet d’une étude de cas dans la revue The New England Journal of Medicine début janvier.

Teint gris : de l’argent dans l’organisme

L’équipe de l'hôpital a conduit plusieurs examens pour comprendre l’origine de ce changement de couleur, survenu 5 ans plus tôt selon le patient. Une biopsie cutanée a révélé la présence de granules gris dans les vaisseaux sanguins de l’octogénaire ainsi que dans les membranes de ses glandes sudorales, ses follicules pileux et ses fibres cutanées. Des tests sanguins ont permis de déterminer la nature de ces petits grains étranges. Il s’agissait d’argent. Les analyse supplémentaires ont révélé que la concentration de l’élément était plus de 40 fois supérieure au taux moyen présent dans le corps humain.

Cette condition porte un nom : l’argyrie. Elle est provoquée par un contact prolongé avec des sels d'argent ou par leur ingestion. La dermatose "se caractérise au début par une coloration grise, gris-bleu ou gris-noir des gencives d'abord, qui progresse au fur et à mesure de la diffusion des dépôts d'argent dans l'ensemble du revêtement cutané", peut-on lire sur le site Orphanet.

Cette pigmentation particulière est surtout visible au niveau des zones de peau exposées au soleil. La raison ? Lorsque les ions argent sont exposés au rayonnement UV du soleil, ils commencent à s'oxyder et réagissent avec d’autres éléments. Ensemble, ils forment des composés qui reflètent une couleur grise ou bleue terne.

Argyrie : une intoxication mystérieuse

L’origine de l’intoxication à l’argent du patient reste mystérieuse. Le plus souvent, la source d’exposition est professionnelle par exemple des artisans travaillant avec ce métal ou des mineurs. Mais l’homme était pour sa part serveur. Les médecins ont donc écarté cette possibilité, tout comme une contamination environnementale puisqu'aucun de ses proches et de ses voisins ne présentent le même trouble.

Quelques médicaments peuvent contenir de l’argent. Mais encore une fois, les médecins ont fait chou blanc, car aucun des traitements pris par l’homme pour son hypertrophie de la prostate n’avait l’élément de leur composition. Certaines médecines alternatives reposent sur la prise de dose d’argent régulière. Toutefois, le patient a assuré ne pas avoir eu recours à ce type de soins, ces dernières années.

Bien que sans réponse sur la cause de l’intoxication, les médecins ont laissé le patient rentré chez lui puisqu’il ne présentait pas d’autres problèmes que sa teinte grise. En effet, mis à part l’effet inesthétique, l’argyrie ne représente pas de risque vital pour les personnes touchées. Les médecins précisent que l'octogénaire risque de garder sa teinte grise, car il n’y a pas de traitement contre la dermatose.

De plus, une surveillance du patient est prévue pour s’assurer que le niveau d’argent dans le sang n’augmente pas davantage. En effet, un taux très élevé d'argent peut finir par détruire les organes comme le foie et les reins.