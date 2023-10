Cette femme entend des bruits étranges... à cause d'une araignée dans son oreille !

L'ESSENTIEL Une araignée s’est glissée dans l’oreille d’une femme et y a mué, entrainant chez la patiente des problèmes d’audition.

L’araignée en question serait une Salticidae.

L'araignée et l'exosquelette ont été retirés de l'oreille de la sexagénaire à l'aide d'une ventouse, après quoi les symptômes ont immédiatement cessé.

C’est un scénario cauchemardesque. Selon une nouvelle étude de cas publiée dans le New England Journal of Medicine, une araignée s’est glissée dans l’oreille d’une femme et y a mué, entrainant chez la patiente des problèmes d’audition.

L’araignée et son exosquelette se trouvaient dans l’oreille gauche

"Une femme de 64 ans s'est présentée dans une clinique d'oto-rhino-laryngologie après avoir entendu pendant quatre jours des bruits anormaux de battements, de cliquetis et de bruissements qui l'empêchaient de dormir", écrivent les médecins dans leur rapport.

"À l'examen, on a constaté qu'une petite araignée se déplaçait dans le conduit auditif externe de son oreille gauche", ajoutent les médecins. "L’animal ayant mué, l'exosquelette de l’araignée se trouvait également au même endroit", rapportent aussi les scientifiques (voir la vidéo ci-dessous).

L'araignée retirée de l'oreille à l'aide d'une ventouse

L’araignée en question serait une Salticidae. "De nombreuses araignées chasseuses de ce type (c'est-à-dire celles qui ne vivent pas dans des toiles de capture de proies) cherchent un endroit abrité pour muer, car elles ne peuvent pas se défendre contre les prédateurs pendant ce processus", a expliqué Jerry Rovner, professeur émérite de biologie à l'université de l'Ohio.

L'araignée et l'exosquelette ont été retirés de l'oreille de la sexagénaire à l'aide d'une ventouse, après quoi les symptômes ont immédiatement cessé.