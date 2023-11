Mystère après la découverte d'une mouche complètement intacte dans le côlon d'un homme

L'ESSENTIEL Des médecins rapportent avoir découvert une mouche parfaitement conservée dans le colon d’un homme de 63 ans.

Ce qui surprend tant les médecins est que la mouche soit intacte, car le côlon est la portion finale du tube digestif, donc l’insecte aurait du être broyé bien avant.

Il est peut-être possible que l’ingestion d’un œuf ou d’une larve de mouche ait évolué en mouche directement au sein du colon, mais rien ne permet de valider un tel scénario.

Un mystère. C’est ainsi que l’on pourrait résumer les conclusions d’une nouvelle étude de cas dans laquelle des médecins rapportent avoir découvert une mouche parfaitement conservée dans le côlon d’un homme de 63 ans.



L'homme en question, qui avait des antécédents de problèmes cardiaques mineurs, d'asthme et d'acouphènes, s'est présenté pour faire une coloscopie en ayant préparé ses intestins à la procédure.

Comment les médecins ont-ils pu voir la mouche dans le côlon ?

Pour comprendre la suite des évènements, précisons que le patient avait un "côlon bien noté donc particulièrement clair".



Tout comme il est possible de faire évaluer les érections lorsque cela est médicalement nécessaire, vous pouvez faire évaluer "la propreté" de votre côlon sur une échelle de 0 à 9. Le côlon droit, le côlon transverse et le côlon gauche sont notés par les médecins sur une échelle de 0 ("la muqueuse n'est pas visible en raison de la présence de matières fécales solides et les masses fécales ne peuvent pas être enlevées") à 3 ("la totalité de la muqueuse du segment du côlon est bien visible, sans souillure résiduelle"). Ces scores sont ensuite additionnés pour obtenir la note globale du côlon du patient en termes de visibilité.

Une mouche grise suspendue dans le côlon transverse et parfaitement conservée

En plus de cinq polypes et des hémorroïdes, les médecins ont trouvé dans le côlon transverse du sexagénaire une mouche grise suspendue et parfaitement conservée. La mouche ne bougeait pas, même lorsque le médecin effectuant la coloscopie la poussait.



"Le patient ne savait pas comment la mouche s'était retrouvée dans son côlon", explique l'équipe dans son rapport, ajoutant que cette découverte était très rare et fort mystérieuse. "Il n'avait consommé que des liquides clairs la veille de l'intervention. Il a déclaré avoir mangé de la pizza et de la laitue pour le repas du soir deux jours avant l'intervention, mais ne se souvient pas d'avoir vu une mouche dans sa nourriture."

La mouche aurait du être broyée dans le côlon bien avant

Ce qui surprend tant les médecins est que la mouche soit intacte, car le côlon est la portion finale du tube digestif. L’insecte aurait donc dû être broyé bien avant.



Il est peut-être possible que l’ingestion d’un œuf ou d’une larve ait évolué en mouche directement au sein du côlon, mais rien ne permet de valider un tel scénario.