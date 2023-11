Opérée du côlon, elle apprend au réveil qu'elle a subi une hystérectomie

L'ESSENTIEL Devlynn Cyr devait être avoir une colectomie et une stomie, mais à son réveil elle a appris qu'elle avait eu une hystérectomie.

Les médecins lui ont retiré l'utérus car ils ont découvert un cancer du côlon de stade 3 qui touchait aussi son organe reproducteur.

La patiente partage son histoire sur TikTok pour ouvrir la parole sur le cancer.

En septembre dernier, Devlynn Cyr, Canadienne de 38 ans, qui souffrait de constipation ainsi que de douleurs chroniques et d'inflammation au niveau des intestins, est rentrée à l'hôpital pour subir plusieurs opérations devant la soulager. Mais l’intervention ne s’est pas passée comme prévu. À son réveil, la trentenaire a découvert que les chirurgiens avaient été obligés de lui retirer l'utérus pour lui sauver la vie.

Cancer du côlon : ses médecins lui font une hystérectomie en urgence

Pour soulager ses troubles digestifs, la jeune femme qui vit dans la province canadienne d'Alberta, devait avoir une colectomie (l’ablation d’une partie du gros intestin) ainsi qu’une stomie (une ouverture créée dans le côlon ou l'intestin grêle apparaissant au niveau de l'abdomen pour évacuer les selles). Elle explique dans une vidéo TikTok comptant plus de 1,5 million de vues que pendant la chirurgie les docteurs ont découvert un cancer du côlon de stade 3.

Elle a confié au magazine People : "Mon mari reçoit un appel téléphonique à mi-chemin de la chirurgie en disant : Voici le problème. Nous avons trouvé une tumeur et elle est cimentée sur l'utérus." Et, pour retirer la tumeur maligne de la taille d'une balle de baseball, ils étaient obligés d'effectuer une hystérectomie.

Son époux, également interrogé par la revue, a reconnu qu’il craignait que Devlynn “soit en colère contre moi et m'en veuille d'avoir dû prendre cette décision. Nous avions parlé d'avoir des enfants”. Mais, il n’y avait pas d’autres solutions pour sauver la vie de sa femme. Par ailleurs, le cancer avait déjà fortement touché ses trompes de Fallope et son utérus, et donc mis en cause sa fertilité.

Hystérectomie : elle ne peut plus avoir d’enfant biologique

La Canadienne se souvient de l’annonce reçue à son réveil. "Tout d'un coup, mon mari s'assoit sur le lit et il me dit 'je dois te dire quelque chose', et mon cœur s’est serré. Il a dit : J'ai dû prendre une décision, et ils t’ont fait une hystérectomie, et tu n’as pas de sac de stomie".

En entendant le mot hystérectomie, les questions ont fusé dans l’esprit de Devlynn : “je n’ai plus la possibilité d’avoir des enfants ?”, “Ont-ils récupéré des ovules pour que je puisse avoir des enfants à l'avenir ?” . Malheureusement, les médecins ne sont pas parvenus à les préserver. Devlynn ne peut ainsi plus avoir d’enfants biologiques. Cette nouvelle réalité a été difficile à accepter pour elle, surtout qu'elle avait affronté une fausse-couche quelques mois plus tôt.

Cancer et fertilité : elle partage son histoire pour ouvrir le dialogue

Néanmoins, Devlynn n’a pas voulu laisser le désespoir l’emporter. Elle se bat contre la maladie et partage son histoire sur le réseau social TikTok pour ouvrir la parole sur le cancer et la fertilité. Elle n'hésite pas à partager les réalités brutales du cancer comme les selles incontrôlables qui peuvent accompagner son traitement.

“Certaines personnes se disent : Pourquoi publiez-vous ceci ? Nous ne voulons rien savoir à propos de votre caca sur le sol que votre mari a dû ramasser [...]. Et je réponds : Mais c'est la réalité d’un aidant soutentant un proche qui a eu ce type de chirurgie.”, explique-t-elle à la revue américaine. Cependant, les critiques restent peu nombreuses. "Beaucoup de gens me disent : Merci, c'est exactement ce que j'ai ressenti. J’étais effrayée. Maintenant, je sais que je n'ai pas besoin de l'être."

La trentenaire conclut : "Personne n'est seul. J'espère vraiment que les gens trouveront du réconfort en voyant que nous travaillons à surmonter cette situation. C'est normal de ne pas aller bien parfois."