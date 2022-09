Mouches : les astuces naturelles pour les chasser de la maison

L'ESSENTIEL Si vous utilisez des huiles essentielles pour chasser les mouches, n'utilisez qu’un seul parfum à la fois.

Laver ses fenêtres avec du vinaigre blanc peut aussi vous débarasser des mouches car elles détestent cette odeur.

Ce n’est pas un invité que l’on apprécie chez soi : la mouche. Par les fenêtres ou par les portes, elle rentre pourtant souvent. Et, une fois qu’elle connaît l’adresse, difficile de s’en débarrasser. Mais quelques remèdes pourraient vous aider à lutter contre ce nuisible.

Garder une maison propre pour ne pas attirer l'insecte

Le premier réflexe à avoir est de ne pas laisser traîner de choses en intérieur qui pourraient attirer les mouches. Dans la cuisine, par exemple, après avoir cuisiné, nettoyez bien le plan de travail. Veillez aussi à faire la vaisselle après manger ou à tout mettre au lave-vaisselle

Pour les poubelles, optez pour celles qui ont des couvercles car les mouches sont évidemment attirées par les déchets alimentaires et autres. Enfin, dans les autres pièces de la maison, évitez de laisser de la nourriture en libre service ou couvrez-la !

Une fois que toutes les odeurs et les tentations sont éliminées, il faut passer à l’action ! Et pour cela, vous pouvez utiliser des produits naturels que les mouches n’aiment pas. Dans la liste à suivre, vous pouvez tester les solutions au fur et à mesure pour voir celle qui est la plus efficace et qui vous dérange le moins.

Ail, oignons, clous de girofle…Des odeurs qui font fuir les mouches

La première astuce à essayer est le jus d'ail, que vous placerez dans un récipient sur vos fenêtres. Pour concocter la potion, rien de bien compliqué : plongez quelques gousses dans de l’eau portée à ébullition. Laissez les cuire pendant une vingtaine de minutes puis refroidissez le tout. Filtrez ensuite l’eau avec une passoire… Et le tour est joué, vous avez un répulsif naturel.

Peut-être plus efficaces : l’oignon et les clous de girofle. Indépendamment, chacun peut être utilisé contre les mouches… Mais pour plus d’efficacité, nous vous proposons d’allier les deux : coupez un oignon en deux et piquez des clous de girofle dedans. Placez-les ensuite dans la maison. Le mieux est près des fenêtres pour décourager les mouches d’entrer. Mais attention, au bout de trois jours, le dispositif perd de son efficacité et il vaut mieux le changer.

Plus jolie en intérieur, certaines plantes éloignent naturellement les mouches, comme le basilic, la menthe ou encore la lavande. Que vous soyez en appartement ou en maison, vous pouvez installer des jardinières à vos fenêtres avec une ou plusieurs de ces espèces !

Les huiles essentielles pour les repousser

Enfin, dernière astuce naturelle pour lutter contre les mouches : les huiles essentielles. Celles de menthe, de basilic et de lavande bien sûr, mais aussi celles de citronnelle, de géranium rosat et d’eucalyptus seront efficaces. Vous pouvez utiliser un diffuseur pour parfumer votre maison et chasser les mouches, ou bien en mettre quelques gouttes sur des morceaux de tissus ou dans des coupelles près des portes et des fenêtres.