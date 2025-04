Skinnytok : quelle est cette tendance TikTok dangereuse pour la santé des jeunes

L'ESSENTIEL La tendance “Skinnytok” sur TikTok fait la promotion de la maigreur extrême et inquiète les autorités.

La ministre du Numérique a saisi l’Arcom et la Commission européenne face aux dangers pour la santé des jeunes.

Ce type de contenu peut encourager des troubles alimentaires graves comme l’anorexie.

#Skinnytok, #Skinnygirl, #Skinny"... Si vous allez sur TikTok, vous avez forcément vu ces hashtags, qui accompagnent généralement des vidéos dans lesquelles des femmes donnent des conseils pour maigrir rapidement. C’est la nouvelle tendance de ce réseau social : la tendance “Skinnytok”, venue des États-Unis.

La ministre du Numérique inquiète de la tendance “Skinnytok”

En réalité, plus que des conseils pour maigrir, les femmes qui se mettent en scène dans ces vidéos font la promotion de la maigreur. Certaines phrases peuvent choquer, comme le rapporte La Provence : "Sois toujours plus forte que ton appétit", "si elle est plus maigre que toi, c’est qu’elle est plus forte que toi" ou encore "si ton ventre crie famine, c’est bon signe, continue". Ces messages culpabilisants peuvent toucher les plus jeunes et favoriser le développement de l’anorexie.

Ce vendredi, la ministre du Numérique, Clara Chappaz, a donc réagi. Elle a saisi l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et la Commission européenne. "Skinnytok, une tendance qui promeut la maigreur extrême sur les réseaux. Inadmissible. J’ai saisi l’Arcom et la Commission européenne, a-t-elle indiqué dans un message posté sur LinkedIn. Je fais de la protection des mineurs en ligne une des priorités de mon action."

L’Arcom a immédiatement réagi, en disant s’être "d’ores et déjà saisie du sujet compte tenu du risque de santé publique que ce phénomène peut représenter", et a annoncé vouloir "connaître les moyens mis en œuvre par TikTok pour y répondre". Actuellement, un message de prévention est déjà affiché au-dessus de ces publications sur TikTok. Quand les utilisateurs cliquent sur celui-ci, ils sont renvoyés vers une page internet sur les troubles de l’alimentation. Sur Instagram, c’est différent, le mot-clé “skinny” renvoie sur une page d’aide avant d’accéder aux publications.

Anorexie : un trouble du comportement alimentaire qui peut être grave

L’anorexie est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par une privation alimentaire volontaire et très stricte (contrôle des calories de tous les aliments) pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Bien souvent, elle est associée à des problèmes psychologiques.

Cette maladie conduit à d'importantes complications. Plus de 8 patientes en phase aiguë sur 10 peuvent présenter une atteinte cardiovasculaire (baisse du rythme cardiaque, troubles du rythme, chutes de tension...). Les importantes carences en vitamines, nutriments ou oligo-éléments liés aux privations peuvent aussi provoquer un retard de croissance, un arrêt de la puberté, une aménorrhée (l'absence de règles) et une décalcification.

"L’anorexie entraîne également des manifestations hématologiques (anémie, leucopénie et thrombopénie), un risque d’infections plus important, des perturbations neurologiques, des troubles métaboliques du cholestérol et du glucose, mais également une perte des cheveux, des problèmes rénaux et hépatiques, des constipations... Ces altérations sont le plus souvent réversibles lors de la reprise de poids", explique l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

L'établissement public scientifique précise que 50 % des personnes soignées pour une anorexie mentale à l’adolescence guérissent, un tiers d'entre elles voient leur état de santé amélioré, 21 % souffrent de troubles chroniques et 5 à 6 % décèdent.