Souffrant d’une fracture, il est opéré de la mauvaise jambe

L'ESSENTIEL Après une chute en décembre 2021, Daniel a souffert d'une fracture de la jambe gauche.

À son réveil, le médecin avait opéré sa jambe droite.

Le septuagénaire a obtenu une indemnisation à l'amiable, mais il regrette d'avoir accepté.

Être opéré du mauvais côté est une peur fréquente des patients ayant un membre fracturé, mais aussi un scénario fréquent dans les séries médicales ou juridiques… au point que cela semble presque être une légende urbaine. Pourtant, c’est bien la découverte effroyable faite par Daniel Lemarinel à son réveil à l'hôpital de Lisieux après une opération pour une fracture de la jambe, en décembre 2021.

Le médecin opère la jambe droite au lieu de la gauche

Après une chute dans son domicile, le septuagénaire a été diagnostiqué avec une fracture de la jambe gauche. Sa blessure nécessitait une intervention. Mais à son réveil, c’est sa jambe droite qui était recouverte d’un pansement. "Il était bien précisé que je devais me faire opérer du côté gauche dans le dossier médical. Il faut croire que personne ne l’a ouvert", confie Daniel à l’édition du soir de Ouest-France.

S’il est retourné rapidement au bloc pour soigner sa fracture, il garde des séquelles de cette “double opération”. Plus de trois ans après, l'homme qui a une broche dans chaque jambe, ne peut plus courir et marche avec difficulté. Il confie avoir toujours des douleurs dans la jambe droite, celle qui n’aurait pas dû être opérée.

En avril dernier, le retraité a décidé de partager son histoire quand le service de chirurgie qui l’avait pris en charge a lancé une grève pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Mais lorsqu’elle a été interrogée par nos confrères du journal régional, la direction du centre hospitalier a réfuté l'erreur médicale. Des propos qui ont profondément offusqué, l’ancien patient. "Pour moi, c’était du passé, mais ces déclarations, c’est trop." "Ils n’ont pas respecté le protocole. Normalement, on badigeonne le côté à opérer", rappelle-t-il. De son côté, l’établissement refuse toujours d’évoquer ce cas avec les journalistes, invoquant le “secret médical”.

Mauvaise jambe opérée : "j’ai vraiment l’impression qu’on s’est foutu de moi"

Après l’opération de la mauvaise jambe, Daniel Lemarinel a entamé une procédure d’indemnisation à l’amiable afin d’éviter une longue procédure judiciaire. "J’ai été convoqué par un médecin, qui devait faire un bilan du préjudice, à Caen, se souvient le retraité. Je lui ai dit que les douleurs étaient sévères. On m’a répondu que j’aurais de toute façon eu mal si on m’avait opéré du bon côté… Ça me fait une belle jambe, si j’ose dire !". Après plusieurs refus, il a accepté finalement la troisième offre.

Toutefois, Daniel reconnaît que face aux nombreuses difficultés qu’il rencontre encore dans sa vie quotidienne, il regrette son choix. "Je n’aurais pas dû accepter. J’ai vraiment l’impression qu’on s’est foutu de moi", conclut-il.

Des protocoles prévus pour éviter "l'erreur de côté"

Pour prévenir ces "erreurs de côté", plusieurs protocoles et pratiques sont habituellement mis en place :

. Le marquage du site opératoire implique que le chirurgien ou un membre qualifié de l'équipe médicale vérifie avec le patient, lorsque c'est possible, le côté qui nécessite l'intervention marque clairement cette zone.

. Il est par ailleurs prévu que, juste avant l'incision, l'équipe chirurgicale reconfirme le patient, la procédure et le côté à opérer.