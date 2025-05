Pourquoi la mortalité infantile progresse-t-elle en France ?

L'ESSENTIEL La mortalité infantile progresse en France, atteignant 4,1 ‰ en 2024, avec un quart des décès survenant le jour même de la naissance.

La Haute Autorité de Santé a analysé 328 événements indésirables graves chez les nouveau-nés, dont 57 % auraient pu être évités selon les experts.

Pour renforcer la sécurité des soins, elle formule dix recommandations, allant de la formation des soignants à l’amélioration des protocoles et de la communication.

En dépit de deux décennies de politiques publiques ciblées, la France voit ses indicateurs de santé périnatale stagner, voire se dégrader. En 2024, le pays se classe au 22e rang européen avec un taux de mortalité infantile de 4,1 pour 1.000 naissances vivantes, en hausse par rapport à 2011 (3,5 ‰). Un quart des décès surviennent dès le jour de la naissance. Face à cette réalité alarmante, la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié, mercredi 21 mai, une analyse inédite sur les événements indésirables graves associés aux soins (EIGS) chez les nouveau-nés.

Des erreurs encore trop fréquentes

Entre mars 2017 et mai 2024, 328 EIGS ont été déclarés par des professionnels de santé. Le bilan est lourd : 54 % ont entraîné un décès, 31 % une mise en jeu du pronostic vital, et 15 % un déficit fonctionnel permanent, comme des nécroses cutanées ou des séquelles neurologiques. Surtout, 57 % de ces drames ont été jugés "majoritairement évitables ou probablement évitables". "Des mesures, principalement humaines ou organisationnelles, auraient pu empêcher leur survenue ou limiter leurs conséquences", souligne la HAS.

Les causes les plus fréquentes concernent des erreurs de surveillance obstétricale (comme une mauvaise interprétation du rythme cardiaque fœtal), des infections associées aux soins ou encore des erreurs médicamenteuses. Quant aux causes profondes, elles relèvent d'une chaîne de dysfonctionnements : état de santé de la mère ou de l'enfant, protocoles incomplets ou méconnus, défaut de communication entre soignants...

Des pistes pour prévenir la mortalité infantile

Dans son rapport, la HAS formule dix recommandations clés. Il s'agit d'abord de "s'assurer systématiquement des compétences (techniques et non techniques) des professionnels exerçant en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie néonatale". L'accent est aussi mis sur la circulation de l'information, la lutte contre les erreurs diagnostiques, la gestion des grossesses à risque, et l'amélioration des pratiques en réanimation néonatale.

La HAS insiste également sur la prévention des risques en maternité (chutes, étouffement), la sécurisation des traitements, et le suivi des accouchements à domicile ou en maisons de naissance. Enfin, l'organisme recommande de faire évoluer le formulaire de déclaration des EIGS afin d'en améliorer la qualité et la précision.

Si tous les EIGS ne sont pas évitables, beaucoup pourraient l'être. "Il est nécessaire de faire tout ce qui peut être fait pour prévenir les EIGS évitables, pour en améliorer la gestion lorsqu’ils surviennent, et pour consolider ainsi le niveau de sécurité des prises en charge périnatales", conclut la HAS.