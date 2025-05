Non, le déclin cognitif ne débute pas à 30 ans !

L'ESSENTIEL Contrairement à ce que l’on peut penser, les compétences cognitives augmentent jusqu'à 45 ans en littératie et jusqu'à 40 ans en numératie.

Cependant, les scores en numératie restent supérieurs aux niveaux observés au début de la vingtaine.

Afin de continuer à acquérir et à préserver ses facultés le plus longtemps possible, il convient de les utiliser régulièrement.

Comment les compétences cognitives évoluent avec l’âge ? Des chercheurs américains et allemands se sont posé la question. "On suppose généralement que ces facultés commencent à se détériorer dès 30 ans, ce qui pourrait représenter un défi majeur pour les populations vieillissantes. Or, cette hypothèse repose en grande partie sur des données transversales qui ne permettent pas de distinguer les schémas de vieillissement des différences entre cohortes."

Les compétences cognitives augmentent fortement jusqu'à la quarantaine

Dans une récente recherche, publiée dans la revue Science Advances, les scientifiques ont donc voulu faire un point sur le sujet en ayant recours au programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC-L), une étude mondiale menée par l'Organisation de coopération et de développement économiques dans 24 pays. Celle-ci évalue les compétences cognitives et professionnelles des adultes durant environ trois et demi. "Notre approche empirique distingue l'âge des effets de cohorte."

Les résultats ont montré que premièrement, les compétences cognitives moyennes augmentent fortement jusqu'à la quarantaine, avant de diminuer légèrement en littératie (aptitude à lire, à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie quotidienne) et plus fortement en numératie (capacité à comprendre et à utiliser des concepts mathématiques). Dans le détail, les compétences en littératie augmentent entre 20 et 30 ans, avant de se stabiliser vers la fin de la trentaine. Le pic se situe à 46 ans, et "les baisses ultérieures sont modestes". Les compétences en numératie augmentent également fortement chez les jeunes, mais atteignent un pic plus tôt, à 41 ans, et diminuent considérablement plus tard. Néanmoins, les scores à 65 ans restent supérieurs aux niveaux observés au début de la vingtaine.

Cerveau : utiliser régulièrement ses facultés pour ne pas les perdre

Dans un deuxième temps, les auteurs ont constaté que les compétences cognitives déclinaient avec l'âge uniquement pour les personnes dont l'utilisation de ces facultés est inférieure à la moyenne. Selon les données, les employés et les personnes diplômées de l'enseignement supérieur dont l'utilisation est supérieure à la moyenne affichent des compétences croissantes même après la quarantaine. "Les femmes subissent des pertes de compétences plus importantes avec l'âge, notamment en numératie. (…) Ces travaux suggèrent que l'utilisation des compétences joue un rôle majeur dans l'acquisition, le maintien ou la perte de compétences au fil du temps."