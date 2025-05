Changer de lieu de travail peut-il stimuler la créativité ?

L'ESSENTIEL Une étude montre que les lauréats du prix Nobel qui ont travaillé dans plusieurs lieux ou déménagé fréquemment voient leurs recherches primées plus tôt que leurs homologues restés au même endroit.

Le fait d’être exposé à des idées et des expériences dans un endroit puis dans un autre stimulerait leur créativité.

Si l’étude porte exclusivement sur des prix Nobel, ses auteurs estiment que ces résultats peuvent s’appliquer à tous les scientifiques – et même à des artistes.

Et si changer d’environnement était la clé de l’innovation scientifique ? Une étude publiée dans l’International Economic Review montre que les lauréats du prix Nobel ayant travaillé dans plusieurs lieux ou déménagé fréquemment voient leurs recherches primées plus tôt que leurs homologues restés au même endroit.

Le changement stimule la créativité

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de plusieurs universités aux Etats-Unis ont analysé les parcours de lauréats en chimie, médecine et physique entre 1901 et 2003. Leur constat est sans appel : "Vous pouvez être entouré de personnes brillantes dans un même lieu, mais au bout d’un moment, vous partagez tous une même façon de penser, explique Bruce Weinberg, économiste à l’Université d’Ohio et co-auteur de l’étude, dans un communiqué. Vous avez moins de chances de faire une percée si vous n’êtes pas exposé à des idées nouvelles."

Preuve que la diversité géographique est salutaire : les lauréats ayant changé de lieu tous les deux ans ont démarré leur recherche couronnée par un Nobel deux ans plus tôt que ceux restés à un endroit fixe. Travailler dans plusieurs lieux – par exemple entre une université et un laboratoire comme le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) – accélère encore davantage ce processus : jusqu'à 2,6 ans gagnés. "[Ces chercheurs] entendent des idées intéressantes dans un endroit et des idées différentes dans un autre. Résultat, ils les combinent de manière novatrice", souligne Weinberg.

L'équipe de scientifiques a également relevé que seulement 5 à 10 % des chercheurs entamaient leur travail en vue du Nobel dès leur première année de carrière. Pour d'autres, il fallait attendre 10, 20, voire 40 ans. "Pour quelqu’un qui aurait mis 10 ans à commencer son travail récompensé, changer de lieu tous les deux ans pourrait réduire ce délai de près d’un quart", prédit Bruce Weinberg.

Un modèle transposable ?

Bien que l’étude porte exclusivement sur des prix Nobel, ses auteurs estiment que ces résultats peuvent s’appliquer à d’autres scientifiques – et même à des artistes. "Le génie créatif consiste à formuler des idées nouvelles et à les exprimer de façon originale. Et cela aide de se déplacer et de rencontrer des gens différents", note le chercheur.

"Partir dans un environnement totalement différent pourrait même stimuler la créativité, au-delà des interactions sociales, ajoute-t-il. Vous avez plus de chances de faire une grande découverte si vous changez de lieu, vivez de nouvelles expériences et rencontrez de nouvelles façons de penser."