Quelques minutes d'exercice aident à libérer la créativité

L'ESSENTIEL Monter un escalier aide à booster la créativité, selon une nouvelle méta-analyse.

Tous les types d'activité physique semblent bénéfiques : danser, courir, faire du vélo ou du yoga, marcher quelques minutes...

Le Dr Chong Chen recommande la mise en place de courtes pauses actives dans les écoles ou les entreprises pour favoriser les pensées créatives.

Vous avez une lettre à écrire ou un dossier à finir et vous n’avez pas d’inspiration ? Bougez... et les idées viendront d’elles-mêmes. C’est ce qu’assure le Dr Chong Chen, professeur adjoint au département de neurosciences de l'Université Yamaguchi au Japon, dans son étude parue dans la revue Discover Psychology.

Activité physique : monter quelques marches aide à trouver sa muse

Pour faire le point sur l’impact de l’activité physique sur la créativité, le spécialiste japonais a fait le point sur l’ensemble des 21 recherches menées sur la question. L’une d’elles était ses propres travaux, réalisés en 2022. Il avait examiné les effets de l'ascension de quatre volées d'escaliers, une activité qui n'a pris que quelques minutes. L’analyse de l’ensemble de ces données lui a permis de tirer une conclusion qu’il a confiée au journal britannique The Guardian : "même un seul bref épisode d'exercice peut enflammer la pensée créative".

Et monter des marches n’est pas le seul moyen de trouver l’inspiration : danser, courir, faire du vélo ou encore marcher quelques minutes ont présenté un effet bénéfique sur la créativité.

Amir-Homayoun Javadi de l'Université du Kent qui travaille aussi sur les effets bénéfiques de l'activité physique sur le cerveau a expliqué au journal britannique : "Lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, l'activité physique peut déclencher des changements structurels, tels qu'une augmentation du volume cérébral, en particulier de l'hippocampe, qui profite à de nombreux aspects de la cognition, tels que la mémoire de travail, le contrôle attentionnel et le traitement de l'information. Cela donne au cerveau plus de potentiel pour être créatif." Il a ensuite ajouté : "c'est pourquoi vous trouvez parfois que vous avez une excellente idée ou une bonne solution après une promenade ou une course, même si vous n'y pensiez pas consciemment".

Des pauses actives dans les écoles et au travail ?

Les différentes études réalisées sur les liens entre l’inspiration et l’activité physique montrent que bouger permet surtout d’alimenter la pensée divergente. C’est-à-dire le processus de pensée utilisé pour produire des idées créatives en envisageant de nombreuses solutions possibles. En d’autres termes : sortir des sentiers battus.

S’ils restent encore beaucoup de choses à découvrir sur les mécanismes ou les exercices les plus efficaces, les chercheurs estiment que les bénéfices de l’activité physique devraient être mieux exploités.

Le Dr Chong Chen a confié : "de courtes pauses actives dans les écoles et sur le lieu de travail peuvent revigorer la créativité et la résolution de problèmes des gens. Et pour ceux qui trouvent le concept de « fitness » trop difficile. Sachant que quelques minutes de marche, ou une autre activité physique de faible intensité, peuvent améliorer la pensée créative, cela devrait faire en sorte que se lever pour bouger semble plus intéressant".