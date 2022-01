Être en mouvement booste la créativité

L'ESSENTIEL Dans l’idéal, il est recommandé de faire au moins 10 000 pas par jour.

L’OMS recommande aussi de faire chaque semaine 150 à 300 minutes de sport modéré ou au moins 75 à 100 minutes d’activité physique intense.

Réduction des risques cardiovasculaire, entretien musculaire, réduction du stress… L’activité physique a de nombreuses vertus. Et une nouvelle pourrait bien s’ajouter à la liste. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Psychological Research, le fait d’être en mouvement boosterait notre créativité.

Faire de petits mouvements même quand on est assis

"Nos recherches montrent que ce n'est pas le mouvement en soi qui nous aide à penser de manière plus flexible”, explique Barbara Händel, l’une des autrices. L'important, c'est la liberté de se déplacer sans contraintes extérieures”. Pour elle et ses collègues, c’est donc plutôt la liberté de pouvoir faire des mouvements qui nous rendrait plus créatif que le simple fait de bouger. Ainsi, ils estiment que même lorsque nous sommes en position assise, faire de petits mouvements pourrait nous aider à avoir un esprit plus créatif.

Des meilleurs résultats en marchant qu’en position assise

Pendant leur essai clinique, les chercheurs ont utilisé 14 mots courants comme chaise, bureau, sac poubelle, rouge à lèvres, crayon, journal, chaussures, etc. Lorsqu’un bip de départ retentissait, une voix automatique lisait chacun de ces mots, un à un, aux participants. Ces derniers étaient soit assis, soit en train de marcher. Dès qu’ils entendaient un mot, ils avaient une minute pour noter toutes les idées qui leur passaient par la tête en lien avec celui-ci. Ainsi, les scientifiques ont observé que les résultats étaient toujours plus créatifs et nombreux lorsque les individus marchaient que lorsqu’ils étaient assis sans bouger.

La sédentarité encouragée par l’usage des écrans

Certaines de nos activités quotidiennes nous font rester assis pendant des heures. C’est le cas, par exemple, lorsque nous travaillons et même durant notre temps libre car nous passons beaucoup de temps devant les écrans. Cette activité sédentaire canalise, voire monopolise, souvent notre esprit… Et nous oublions alors de "bouger". "Malheureusement, cela arrive quand les gens se concentrent par exemple sur un petit écran", poursuit Barbara Händel.

Des conséquences sur la santé…

Outre les effets néfastes sur la créativité, le manque d’activité physique a aussi de nombreuses conséquences sur la santé des individus : problèmes cardiovasculaires, surpoids, obésité, maladies du foie, atrophie musculaire, altération des fonctions cognitives, baisse de l’activité neuronale, mauvaise circulation sanguine, arthrose, etc.

…qui peuvent être évitées grâce à de petites habitudes

Mais 30 à 40 minutes d’activité physique d’intensité moyenne par jour pourraient suffire à contrebalancer les effets néfastes de la position assise sur la santé, selon les nouvelles directives mondiales sur l’activité physique et le comportement sédentaire. Celles-ci avaient été publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le British Journal of Sports Medicine en août dernier. Pour cela, chaque activité physique compte : aller au travail à pied ou à vélo, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, se lever de sa chaise de bureau toutes les deux heures pour marcher cinq minutes. Des petits gestes simples au quotidien qui, mis bout à bout, peuvent avoir de très grandes conséquences sur la santé.