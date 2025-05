Violences sexuelles : une femme sur cinq victime durant l’enfance ou l’adolescence

L'ESSENTIEL À l’échelle mondiale, une femme sur cinq et un homme sur sept ont été victimes de violences sexuelles dans l’enfance.

Plus précisément, "la première expérience a eu lieu avant l'âge de 18 ans pour 67,3 % des survivantes et 71,9 % des survivants."

Les chercheurs appellent à agir de toute urgence pour améliorer les lois, les politiques et la manière dont les experts interviennent afin de prévenir les conséquences à long terme de ces abus.

"La mesure de la violence sexuelle à l'encontre des enfants est essentielle pour les efforts de prévention, mais les recherches de prévalence existantes présentent des estimations pour peu de pays", a indiqué une équipe internationale de chercheurs. C’est pourquoi, dans une vaste étude publiée dans la revue The Lancet, ils ont voulu estimer le nombre de personnes qui ont subi des violences sexuelles dans 204 pays, de 1990 à 2023. Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont passé en revue les bases de données publiquement disponibles sur la prévalence de la violence sexuelle à l'encontre des enfants. "Nous avons également analysé l'âge auquel les adolescents et les jeunes adultes ayant subi des violences sexuelles au cours de leur vie ont été confrontés pour la première fois à ce type de violence, par sexe, par source de données et par région du monde."

En France, 26 % des femmes ont été victimes de violences sexuelles

Selon les données, 18,9 % des femmes et 14,8 % des hommes ont des subi violences sexuelles. Dans le détail, ces estimations allaient de 12,2 % en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est et en Océanie à 26,8 % en Asie du Sud pour les femmes et de 12,3 % en Europe centrale, en Europe de l'Est et en Asie centrale à 18,6 % en Afrique subsaharienne pour les hommes. En France, les auteurs ont estimé qu’environ une femme sur quatre (26 %) a été victime de telles violences, contre 13,8 % des hommes. Au niveau national, les estimations selon l'âge variaient de 6,9 % au Monténégro à 42,6 % aux Îles Salomon chez les femmes et de 4,2 % en Mongolie à 28,3% en Côte d'Ivoire chez les hommes. De manière globale, ces estimations sont restées relativement stables depuis 1990, avec de légères variations au niveau des pays et des régions.

Violences sexuelles : "la première expérience a eu lieu avant l'âge de 18 ans"

"Nous constatons que la première expérience de violences sexuelles a eu lieu avant l'âge de 18 ans pour 67,3 % des survivantes et 71,9 % des survivants. (…) La proportion de survivants victimes d'abus sexuels à un si jeune âge est profondément préoccupante", ont signalé les chercheurs. Face à ces résultats, ils rappellent que les victimes présentent un risque accru de développer une dépression, de l'anxiété, une toxicomanie, des infections sexuellement transmissibles et même de l'asthme. Les violences sexuelles peuvent également avoir un impact sur leur développement social, leurs résultats scolaires et leur réussite économique, "ce qui souligne l'urgence de mettre en place des mesures de prévention efficaces et des systèmes de soutien adaptés pour atténuer ces conséquences à long terme", a déclaré Luisa Flor, co-auteure des recherches.