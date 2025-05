Comment mieux repérer la maltraitance chez les jeunes enfants ?

L'ESSENTIEL Détecter les signes de maltraitance est essentiel pour protéger les enfants.

Une étude a établi une liste de blessures et symptômes, potentiellement révélateurs d'une maltraitance.

Les lésions buccales, les ecchymoses sur les fesses et dans le cou ou l'hémorragie oculaire peuvent être les signes de violence infantile.

Un enfant meurt sous les coups de ses parents chaque semaine en France. Pour protéger les mineurs, il est essentiel de repérer les signes de maltraitance. Aux États-Unis, un groupe de chercheurs de différentes universités, dont Harvard, a dressé une liste de symptômes caractéristiques, destinée aux professionnels de santé. Leurs résultats sont parus dans la revue spécialisée JAMA.

Maltraitance : une étude sur les signes cliniques de la violence infantile

L’objectif de ces scientifiques était de déterminer la pertinence des observations cliniques et radiologiques pour identifier les violences physiques chez les enfants ayant subi une blessure. Pour y parvenir, ils ont rassemblé les données médicales de plusieurs études, réalisées entre 1970 et 2024, avec les informations médicales d’enfants auscultés pour traumatisme. "Dans cette revue systématique et méta-analyse, des résultats cliniques et radiologiques ont été identifiés pour aider les cliniciens à déterminer la probabilité de violences physiques chez les jeunes enfants", précisent-ils. Dans ces 18 études, la prévalence de la violence physique chez les enfants variait de 5 % à 79 %.

Quels sont les signes potentiels de maltraitance chez l’enfant ?

"Les études axées sur les observations cutanées chez les enfants évalués pour traumatisme ont montré que la présence de lésions buccales telles qu’une déchirure du frein, d’ecchymoses sur les fesses ou au cou, d’ecchymoses structurées et d’hémorragie sous-conjonctivale étaient associées à une probabilité accrue de violence physique", concluent les auteurs. Dans les études portant sur des enfants hospitalisés souffrant d'un traumatisme crânien, la présence d'hémorragies rétiniennes, de convulsions, de lésions hypoxiques ischémiques, dues à un manque d’oxygène dans le sang, ou d'un hématome sous-dural, un épanchement de sang au niveau des espaces dits ménagers dans le cerveau, augmentait le risque de maltraitance physique.

Ainsi, pour les auteurs, un examen physique qui révèle la présence de lésions buccales, d’ecchymoses sur les fesses ou le cou, d’ecchymoses structurées et une hémorragie sous-conjonctivale chez les jeunes enfants "devrait alerter les professionnels de santé sur la possibilité de maltraitance physique".

Repérer la maltraitance infantile dès ses premiers signes

Dans un commentaire d’étude, les scientifiques rappellent que les médecins hospitaliers sont souvent les premiers à poser le diagnostic de maltraitance. "Aucun diagnostic médical n'est plus lourd de conséquences que la maltraitance physique envers les enfants", soulignent-ils. Or, elle ne se résume pas à une "entité physiopathologique unique", mais peut prendre différentes formes avec différents résultats cliniques. Ces nouveaux travaux devraient aider les professionnels de santé à mieux repérer la violence et ainsi protéger les enfants à risque.