Dépression, bipolarité : après d’autres personnalités, l’humoriste Constance témoigne sur la maladie

L'ESSENTIEL Plusieurs personnalités ont annoncé, publiquement, souffrir d’un trouble ou d’une maladie mentale.

Parmi elles, l'humoriste Constance s'est confiée sur sa bipolarité et ses années de dépression.

La bipolarité et la dépression sont deux pathologies distinctes, aux conséquences et aux traitements différents.

40 millions de personnes dans le monde souffrent d’un trouble bipolaire, selon l’Organisation Mondiale de la Santé. En France, la Haute autorité de santé estime qu’entre 1 et 2,5 % de la population est concernée, mais le chiffre serait sous-évalué, car le trouble peut être difficile à diagnostiquer. Ces dernières semaines, plusieurs personnalités françaises ont décidé de briser le tabou en parlant publiquement de leur pathologie. En effet, le 6 mai dernier, la chaîne M6 a diffusé un documentaire sur le sujet appelé "Santé mentale, briser le tabou" : Florent Manaudou, Michèle Bernier, Yannick Noah ou encore Françoise Berléand ont décidé de parler des troubles psychiques dont ils ont souffert ou souffrent encore. Fin mars, le journaliste de France Inter, Nicolas Demorand, publiait son livre Intérieur nuit, aux éditions les Arènes, un ouvrage où il se confie sur sa bipolarité.

Bipolarité : témoigner pour lutter contre "l’injustice du silence"

L’humoriste Constance fait partie de celles et ceux qui ont décidé de parler de leur maladie mentale. "L'injustice du silence et de la honte qui entourent ces affections m'apparaît comme une double peine infligée aux malades : non seulement ils doivent affronter leur condition, mais ils se voient également contraints de la dissimuler", souligne-t-elle dans une interview au Point. Atteinte d’un trouble bipolaire, elle a souffert d’une dépression pendant deux ans. "J’avais l’impression d’avoir été rouée de coups. Je ne pouvais plus me lever, me laver, manger ou tenir une conversation, développe-t-elle dans un échange avec 20 Minutes. Je ruminais en permanence des trucs atroces, j’avais des angoisses, de la tachycardie, je pleurais parfois pendant une semaine sans pouvoir m’arrêter."

Dépression et trouble bipolaire : deux maladies à différencier

La maladie bipolaire est caractérisée par ces épisodes dépressifs, qui alternent avec des phases dites maniaques, où la personne est énergique, créative voire euphorique. Cet épisode distingue le trouble bipolaire de la dépression. "Dans la dépression, on assiste à un fléchissement de l’humeur sans épisode maniaque ou hypomaniaque. C’est pourquoi les médecins psychiatres parlent de dépression unipolaire, précise l’Assurance Maladie. (…) Ces deux affections peuvent donner lieu à des symptômes similaires. Or, faire la distinction entre ces deux maladies est important, car elles sont traitées différemment."

Bipolarité : de l'importance d'un traitement adapté

Dans le documentaire diffusé sur M6, l’humoriste Constance a évoqué le traitement médicamenteux. "Au début, on m’a mis sous lithium, raconte-t-elle à l’écran. Comme ça n’a pas fonctionné, on m’a prescrit un antidépresseur, ce qui est assez catastrophique quand on est bipolaire. En deux ans, j’ai tout perdu : ma maison, mon couple." Depuis, grâce à un diagnostic et une prise en charge adaptés, la trentenaire va mieux. "La métamorphose est totale, tels le jour et la nuit – j'ai vécu l'intégralité de mon existence antérieure habitée par des pensées suicidaires, rappelle-t-elle au Point. Depuis deux ans, j'ai découvert que vivre ne se résume pas à cette souffrance permanente. Certes, j'éprouve comme tout un chacun des moments de tristesse ou de fatigue – mais il s'agit désormais d'émotions ordinaires, non pathologiques."