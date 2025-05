Sa soif insatiable cachait un cancer si rare qu’il n’a pas encore de nom

L'ESSENTIEL Après avoir souffert d’une soif persistante, qui a détérioré son état de santé, durant des mois, Alissa Bowman a appris qu’elle était atteinte d’une tumeur cérébrale.

Malgré des examens plus poussés, les médecins n’ont pas réussi catégoriser son cancer et en ont conclu que la Britannique était la toute première personne au monde à recevoir un diagnostic.

Grâce à la chimiothérapie, sa tumeur a diminué de 90 %.

En juin 2023, Alissa Bowman, aujourd'hui âgée de 17 ans, commence soudainement à souffrir d'une soif extrême, ce qui l’amène à boire sans cesse de l’eau jour et nuit. Bien que sa consommation habituelle soit passée d'environ deux litres à plus du double, elle continue d’être assoiffée, selon le média LeedsLive. Rapidement, l’habitante de Leeds, en Angleterre, et sa mère Fran, consultent leur médecin généraliste pour faire un bilan de santé, mais les analyses sanguines sont peu concluantes. "J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un diabète de type 2, mais les médecins ont exclu cette hypothèse."

Soif persistante : une tumeur cérébrale rare qui provoque un diabète insipide

Au fil de l'année, l'état de l’adolescente s'est détérioré, la laissant constamment épuisée et sans appétit. En octobre, lors d’un voyage en Thaïlande, la patiente a dû être réhydratée grâce à une perfusion et, en décembre, elle était clouée au lit en raison de la diminution de ses capacités physiques. À quelques jours de Noël, elle est admise à l'hôpital Pinderfields de Wakefield, dans le Yorkshire de l'Ouest. À l’issue d’une IRM, la jeune fille reçoit un diagnostic de tumeur cérébrale, qui perturbe les hormones régulant la croissance, le métabolisme et la reproduction. De plus, le cancer affecte son hypophyse, ce qui entraîne l’apparition d’un diabète insipide, à savoir une maladie caractérisée par une production abondante d'urine et une soif persistante. "C'était une terrible nouvelle ! Quand le médecin a annoncé une tumeur cérébrale, nous n'en croyions pas nos yeux", a déclaré Fran.

Étant donné que la nature exacte de la tumeur échappait encore aux professionnels de santé, ils ont été obligés de faire des analyses plus poussées avant de pouvoir établir un pronostic définitif pour Alissa. C’est en février 2024 que la patiente subit une intervention chirurgicale par la narine droite afin de prélever un échantillon de tissu. Cependant, malgré un examen approfondi de la biopsie, la spécificité de la tumeur restait difficile à catégoriser. Son état était si particulier que les spécialistes l’ont informée qu'elle était la toute première personne au monde à recevoir un diagnostic d'une tumeur aussi rare.

La chimiothérapie a permis de faire rétrécir "de 90 %" la tumeur

Quatre mois plus tard, l’adolescente débute la chimiothérapie. "Étonnamment, après seulement trois cycles étalés sur deux mois, sa tumeur avait diminué de 90 %, indiquant qu'elle était désormais stable." En novembre 2024, la réduction de la tumeur est toujours de 90 %. Néanmoins, la jeune fille doit tout de même subir des IRM semestrielles pour surveiller son cerveau. "L'équipe médicale d'Alissa présente son cas à un comité national afin de classer le type et les caractéristiques de sa tumeur. Elle a également été incluse dans une étude de recherche à Newcastle pour une investigation plus approfondie."