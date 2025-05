Anthrax : quelle est cette maladie qui a tué un homme en Thaïlande pour la première fois depuis 30 ans ?

L'ESSENTIEL Un homme de 53 ans est décédé d’une infection à l’anthrax en Thaïlande.

Il a été contaminé en touchant une vache morte porteuse de la maladie.

L’anthrax est une infection potentiellement mortelle due à Bacillus anthracis. Si elle touche surtout les ruminants, les humains peuvent être contaminés.

L’anthrax, infection due à la bactérie Bacillus anthracis, a fait une victime en Thaïlande. Un homme de 53 ans a été emporté par cette zoonose dans la province de Mukdahan, a annoncé le ministère de la Santé thaïlandais le 30 avril 2025. Il s’agit du premier décès lié à cette maladie, également surnommée la fièvre charbonneuse.

Décès lié à l’anthrax en Thaïlande : 638 personnes à risque

L’homme avait contracté l'anthrax en manipulant une vache morte contaminée. Les autorités ont révélé qu’un deuxième homme du même âge a été testé positif dans la même région. Il a été hospitalisé. Par ailleurs, 638 personnes sont considérées à risque et ont été prises en charge. Elles sont suivies et ont été vaccinées. Il s’agit entre autres de salariés d’un abattoir et de personnes ayant mangé du boeuf cru.

Pour tenter d’endiguer les contaminations, les autorités sanitaires déconseillent la consommation de viande crue, un aliment souvent servi dans cette région. Plus de 1.200 bovins, vecteur de la maladie, vont être vaccinés et des points de contrôle ont été installés pour surveiller les déplacements d’animaux dans cette zone. Par ailleurs, le lieu d’abattage a aussi été désinfecté.

Anthrax : les symptômes varient en fonction du mode de contamination

La bactérie Bacillus anthracis produit des spores quand elle est au contact de l’oxygène. Ces dernières peuvent vivre des années dans la terre. "Ces spores sont extrêmement résistantes et demeurent viables pendant des années dans le sol, la laine ou le poil des animaux infectés. Les spores peuvent germer et provoquer la maladie en pénétrant le corps de l’animal par ingestion ou inhalation ou encore par le biais de plaies cutanées", précise l’Organisation mondiale de la Santé animale.

Les ruminants sont les premières victimes de la maladie. Toutefois, dans de rares cas, les humains peuvent aussi la contracter. Le plus souvent, c’est par le biais d’un contact cutané avec un animal malade ou des produits d’origine animale (tels que la laine, le cuir et les poils). Cela peut aussi être via la consommation de viande contaminée ou l'inhalation de spores d’anthrax.

Le plus souvent, les patients développent la maladie 1 à 6 jours après l'exposition. Néanmoins, si la contamination a eu lieu par inhalation, la période d'incubation peut être supérieure à 6 semaines. Une fois dans l’organisme, la bactérie produit des toxines qui sont responsables des symptômes présentés. Ils varient en fonction du mode de contamination.

Après un contact cutané :

des papules et des vésicules ;

des escarres noirâtres se forment au milieu des lésions cutanées ;

des ganglions gonflés ;

une sensation de malaise ;

des douleurs musculaires ;

des céphalées ;

une fièvre ;

des nausées et des vomissements.

Après une inhalation des spores (L’anthrax par inhalation est la forme la plus grave) :

un syndrome pseudo-grippale ;

des difficultés respiratoires et une douleur thoracique ;

une forte fièvre ;

une chute de tension ;

le coma.

Après ingestion de viande contaminée :

des douleurs abdominales et une diarrhée sanguinolente ;

une fièvre ;

un mal à la gorge ;

un cou enflé ;

des vomissements de sang.



"Aussitôt après une exposition, un traitement antibiotique et le vaccin doivent être administrés afin de réduire le risque de maladie grave ou de décès", explique le manuel MSD sur son site. Il rappelle aussi que "l’anthrax est une arme biologique potentielle, car les spores peuvent être répandues dans l’air et être inhalées. Lors des attaques biologiques à l’anthrax en 2001, des spores ont été dispersées dans des enveloppes envoyées par le biais du service postal américain".