Écrire à la main booste l'apprentissage de la lecture et de l'écriture

Les claviers qu’ils soient physiques ou tactiles sont de plus en plus présents dans notre quotidien, et il en est de même pour les enfants et leur environnement scolaire. La chercheuse Joana Acha de l’université du Pays basque (Espagne) a ainsi voulu déterminer si les petits apprennent mieux en utilisant du papier et du crayon ou avec un clavier. Résultat : les enfants de 5 ans apprennent mieux la lecture et l’écriture en écrivant à la main.

Elle détaille sa découverte dans un article paru dans la revue Journal of Experimental Child Psychology, en mai 2025.

Les enfants apprennent mieux avec un crayon et du papier

Pour comparer les effets de l'apprentissage manuel et au clavier sur les enfants, les chercheurs ont réuni 50 élèves âgés de 5 à 6 ans possédant déjà des compétences en lecture. Ces jeunes volontaires devaient apprendre 9 lettres des alphabets géorgien et arménien, ainsi que 16 pseudo-mots inventés par l’équipe en combinant ces lettres.

"L'objectif était d'utiliser des lettres et des mots totalement inconnus pour les enfants afin de garantir leur apprentissage à partir de zéro. En effet, les études menées jusqu'à présent ont utilisé les alphabets de la culture des enfants ; il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure ils méconnaissaient les symboles présentés", explique l'auteure principale Joana Acha dans un communiqué.

La moitié des petits participants devait copier les nouvelles lettres et les nouveaux mots à la main, l’autre moitié les tapait à l'aide d'un clavier. Tous les enfants ont ensuite passé trois tests pour évaluer leurs connaissances : leur capacité à identifier, écrire et prononcer les lettres et les pseudo-mots.

"Les résultats ont clairement indiqué que ceux qui s'étaient entraînés manuellement avaient développé une meilleure habileté. La différence était particulièrement nette avec les pseudo-mots. Presque tous ceux qui avaient appris sur ordinateur n'avaient pas réalisé correctement les exercices sur les séquences de lettres. Nos travaux confirment donc que la fonction graphomotrice est essentielle à la mémorisation des lettres et des structures de mots", ajoute l’experte.

Apprentissage : il faut laisser un peu de liberté

Les chercheurs ont également découvert que pour favoriser l’apprentissage, il faut offrir une certaine liberté aux enfants. Chacun des groupes papier et clavier avait aussi été divisé en deux sous-groupes. Ainsi, parmi les élèves travaillant avec un crayon, certains ont été invités à suivre les repères marqués de petits points (technique à faible variabilité) tandis que les autres n’avaient pas de référence : ils pouvaient recopier les lettres et les mots librement sur une page blanche (grande variabilité). Les petits qui travaillaient sur ordinateur devaient soit utiliser une police obligatoire (par exemple, Tahoma), soit plusieurs.

En analysant les résultats, l’équipe a constaté que les jeunes du groupe "écriture à la main" étaient bien plus compétents que les autres au terme de l’exercice. Toutefois, des différences étaient observées entre les sous-groupes. Les élèves qui avaient été formés librement, obtenaient les meilleurs résultats. "Nous avons donc conclu que, même si le traçage est utile pour les enfants au début, une fois qu'ils sont capables d'effectuer des mouvements plus ou moins petits et précis, il est conseillé de passer à l'écriture libre. Cependant, ce qui est le plus évident, c'est la nécessité de privilégier la pratique manuelle dans les processus d'apprentissage. Ils apprennent mieux avec les mouvements de la main : les outils technologiques ne doivent donc être utilisés qu'en complément", conclut Joana Acha.