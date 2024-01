Écrire à la main est meilleur pour le cerveau qu'avec un clavier

L'ESSENTIEL Écrire à la main stimule la connectivité cérébrale, c'est-à-dire les réseaux neuronaux, qui favorise l’apprentissage et la mémoire.

En revanche, quand on écrit sur un ordinateur la connectivité entre les différentes régions du cerveau n’augmente pas.

Il serait donc mieux d’écrire à la main pour mémoriser et apprendre.

De nos jours, il devient de plus en plus rare d’écrire à la main. Pourtant, ce serait meilleur pour le cerveau ! Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Frontiers in Psychology, rédiger de façon manuscrite serait bénéfique pour la mémoire.

Écrire à la main booste la mémoire et l'apprentissage

"Nous montrons que lorsqu'on écrit à la main, les modèles de connectivité cérébrale (c'est-à-dire les réseaux neuronaux, NDLR) sont beaucoup plus élaborés que lorsqu'on écrit sur un clavier, explique la professeure Audrey van der Meer, autrice de l’étude, dans un communiqué. Une telle connectivité cérébrale est importante pour la formation de la mémoire et pour l'enregistrement de nouvelles informations. C’est donc bénéfique pour l'apprentissage."

Pour mesurer l’impact de l’écriture manuscrite sur le cerveau, les chercheurs ont étudié la connectivité cérébrale de trente-six étudiants à l’Université. L’expérience consistait à analyser leur activité électrique cérébrale, via des enregistrements appelés électroencéphalographie (EEG). Ceux-ci étaient réalisés pendant que les volontaires tapaient sur un clavier ou écrivaient à la main (avec un stylo numérique, mais ce qui ne fausse pas les résultats selon les auteurs) un mot qui apparaissait sur un écran.

Ainsi, la connectivité entre les différentes régions du cerveau augmentait lorsque les participants écrivaient à la main, mais pas lorsqu’ils tapaient sur un clavier.

"Les informations visuelles [obtenues grâce au mouvement des mains, qui est contrôlé] avec précision lors de l'utilisation d'un stylo, contribuent à l’augmentation de la connectivité cérébrale qui favorise l'apprentissage", poursuit l'experte.

Cerveau : un apprentissage plus long avec un clavier

En revanche, quand une personne tape sur un clavier, le résultat n’est pas le même. L’apprentissage n’est pas aussi efficace. "Cela explique aussi pourquoi les enfants qui ont appris à écrire et à lire sur une tablette peuvent avoir des difficultés à faire la différence entre [certaines lettres qui se ressemblent] comme "b" et "d"”, indique Pr Audrey van der Meer.

Selon les auteurs, il faudrait donc encourager les étudiants à davantage écrire à la main pendant leurs cours. "Les étudiants apprennent davantage et se souviennent mieux lorsqu'ils prennent des notes manuscrites, mais utiliser un ordinateur avec un clavier peut être plus pratique lors de la rédaction d'un long texte ou d'un essai", conclut la scientifique.