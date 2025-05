Alcool, tabac, sédentarité : à quel âge faut-il abandonner les mauvaises habitudes ?

L'ESSENTIEL Une étude finlandaise a montré qu’à partir de 36 ans, les comportements à risque comme fumer, boire de l’alcool et éviter le sport deviennent encore plus néfastes pour la santé.

Les effets sont encore plus marqués lorsque ces comportements perdurent sur le long terme.

Plus le changement de mode de vie est précoce, plus les bénéfices pour le vieillissement sont grands.

Fumer, boire de l’alcool en excès et ne pas faire d’exercice : ces comportements à risque, surtout s’ils sont maintenus dès le plus jeune âge, peuvent avoir des conséquences durables sur la santé mentale et physique. Mais il se trouve qu'à partir d'un certain âge, ces mauvaises habitudes deviennent encore plus nocives, selon une étude finlandaise publiée dans la revue Annals of Medicine. S’il est bien sûr préférable de ne jamais les commencer, à partir de quand vaut-il mieux les abandonner ?

30 ans de suivi pour comprendre les effets à long terme

Les chercheurs ont suivi depuis l’enfance plusieurs centaines de personnes nées en 1959 à Jyväskylä, en Finlande. Leur santé mentale (symptômes dépressifs, bien-être psychologique) et physique (tension artérielle, glycémie, cholestérol, tour de taille) a été évaluée à 27, 36, 42, 50 et 61 ans. Les scientifiques ont aussi pris en compte la consommation d’alcool, le tabagisme et la fréquence d’activité physique (l’inactivité physique étant définie comme pratiquer un sport moins d’une fois par semaine).

Les résultats sont clairs : les participants cumulant ces trois habitudes à risque avaient une santé bien plus dégradée que les autres dès l’âge de 36 ans. Par exemple, leur score de risque métabolique était en moyenne plus élevé de 1,49 points, leurs symptômes dépressifs augmentaient de 0,38, et leur auto-évaluation de santé chutait de 0,45.

"Nos résultats soulignent l’importance de s’attaquer aux comportements à risque le plus tôt possible, pour éviter que les dégâts ne s’accumulent, expliquent les scientifiques dans un communiqué. Mais il n’est jamais trop tard pour changer : même en milieu de vie, adopter des habitudes plus saines améliore les chances d’une vieillesse en bonne santé."

Chaque habitude nuit à sa façon

Les données montrent également que chaque comportement a un effet précis : le tabac affecte surtout la santé mentale, l’inactivité physique est liée à la dégradation physique, tandis que l’alcool impacte les deux. Les chercheurs soulignent toutefois que leur étude est observationnelle, donc ne permet pas d’affirmer un lien de causalité direct.

Ils reconnaissent également certaines limites : seules trois habitudes ont été prises en compte, sans considérer la mauvaise alimentation ou le stress. Il n’empêche, leur conclusion est tranchée : "Les maladies non transmissibles, comme les maladies cardiaques et les cancers, causent près des trois quarts des décès dans le monde. Et adopter un mode de vie sain reste la meilleure manière de les prévenir."