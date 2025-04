Dépendance : Muriel Robin brise le silence sur l’alcoolisme mondain

L'ESSENTIEL Dans un documentaire, Muriel Robin livre une confession poignante sur sa lutte contre l’alcoolisme mondain.

Elle raconte avoir bu sa première bouteille de Sancerre à l’âge de douze ans, sur l’initiative de son père.

En France, on estime que quatre millions de personnes sont concernées par cette forme d’alcoolisme.

Un témoignage rare et courageux. Dans le documentaire Alcool au féminin, elles brisent le tabou, réalisé par Alexandra Combe et diffusé sur France 5 le 13 mai 2025, Muriel Robin livre une confession poignante sur sa lutte contre l’alcoolisme mondain. Interviewée par Marina Carrère d’Encausse, l’humoriste de 69 ans revient sur des années marquées par l’excès : "J’ai compris qu’il était anormal de boire une bouteille de champagne quasiment par soir", avoue-t-elle.

Un mal ancré dans le quotidien

Elle raconte avoir bu sa première bouteille de Sancerre à l’âge de douze ans, sur l’initiative de son père."J’ai longtemps masqué avec l’alcool. J’étais alcoolique mondaine. Beaucoup de gens le sont et ne le reconnaissent pas. Ils se mentent", confie-t-elle. Un terme fort qui désigne un alcoolisme festif, souvent banalisé, mais tout aussi destructeur.

En France, on estime que quatre millions de personnes sont concernées par cette forme d’alcoolisme, selon Alliance Laser Anti-Tabac. Boire plusieurs fois par semaine sans se sentir dépendant reste un comportement largement sous-estimé. Pourtant, comme le rappelle l’addictologue Stéphanie Ladel, contactée par Santé magazine, "on estime qu’une personne est dépendante à partir du moment où elle ne parvient pas à arrêter de boire, en dépit des conséquences néfastes de la boisson sur sa vie professionnelle, sociale, etc."

La dépendance peut toucher tout le monde

L’alcool était encore présent quand Muriel Robin a rencontré sa compagne, Anne Le Nen. Le couple a frôlé la rupture. "Si tu veux te détruire, fais-le, mais je ne peux pas rester et regarder quelqu’un que j’aime sombrer", lui a lancé sa partenaire. Un choc salutaire. Aujourd’hui, l’actrice se déclare sobre et épanouie, unie avec Anne Le Nen.

Ce documentaire, suivi d’un débat animé par Karim Rissouli dans C ce soir, ouvre une parole trop longtemps taboue sur l’alcoolisme mondain féminin.